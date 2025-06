Novo filme espacial com Ryan Gosling ganha trailer

O filme Devoradores de Estrelas, estrelado por Ryan Gosling, ganhou seu primeiro trailer nesta segunda-feira, dia 30. A produção, que é baseada no livro Project Hail Mary do autor Andy Weir, conhecido também por Perdido em Marte, conta a história de um professor que acorda em uma nave espacial sem nenhuma memória. Com o tempo, ele relembra que foi enviado a 12 anos-luz da Terra com uma importante missão: salvar o planeta.

Inicialmente, a estreia do filme estava marcada para janeiro de 2026, mas foi adiada para 20 de março de 2026. O novo pôster do filme também foi divulgado, criando expectativa entre os fãs.

A trama se concentra no personagem Ryland Grace, que descobre ser o único sobrevivente de uma tripulação que partiu em busca de soluções para uma grave crise na Terra. O filme mostra sua jornada para recuperar suas memórias e entender sua verdadeira missão.

Devoradores de Estrelas é uma produção da Amazon MGM Studio, que faz parte da nova estratégia da empresa de lançar filmes no cinema, além de disponibilizá-los na plataforma Prime Video. Nos Estados Unidos, o estúdio está focado em distribuir seus próprios filmes, enquanto a Sony Pictures ficará responsável pela exibição do longa em outros mercados, incluindo o Brasil.

Além de Ryan Gosling, o elenco inclui a atriz Sandra Huller (de Anatomia de uma Queda) e outros nomes como Milana Vayntrub, Isla McRae e Bastian Antonio Fuentes. A direção é assinada pela dupla Phil Lord e Chris Miller, conhecidos por seu trabalho em filmes de sucesso como Anjos da Lei e Tá Chovendo Hambúrguer, além de colaborarem na trilogia Homem-Aranha no Aranhaverso.

O filme promete ser uma mistura de ficção científica e aventura, atraindo tanto fãs de literatura quanto do cinema. A expectativa é alta para sua chegada aos cinemas em março de 2026.