Novo salário mínimo surpreende trabalhadores despreparados

Mesmo com o salário mínimo atual, que é de R$ 1.518 e entrou em vigor em fevereiro, muitos trabalhadores estão enfrentando desafios com o orçamento. Apesar de representar um aumento real de 2,5%, o incremento de R$ 106 em relação ao ano passado nem sempre é suficiente para cobrir todos os gastos.

Esse valor foi feito levando em conta a inflação de 2024, que foi de 4,84% segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), além de um aumento real baseado no crescimento do PIB de 2023. O bom é que, além dos trabalhadores ativos, aposentados e beneficiários de programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), também sentem os efeitos positivos desse reajuste. O novo salário mínimo serve como uma referência importante para esses grupos.

Regras para definir o valor do salário mínimo

A forma como o salário mínimo é calculado agora leva em conta a inflação e o crescimento do PIB, um método estabelecido pela Lei 14.133/2021, que começou a valer no início de 2022. Essa lei é uma forma de garantir um aumento real no salário, ajudando a proteger o poder de compra de quem depende dessa renda.

Com essa nova abordagem, milhões de trabalhadores e suas famílias poderão contar com reajustes mais consistentes, que refletem melhor a realidade econômica do Brasil. Isso é uma boa notícia em tempos em que o custo de vida está em alta.

Salário mínimo de 2026 terá outro aumento acima de R$ 100

De acordo com o governo federal, a expectativa é que o salário mínimo de 2026 atinja R$ 1.630. Essa previsão foi mencionada pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o próximo ano. Se tudo ocorrer como esperado, isso significará um aumento de cerca de R$ 112, ou 7,37% em relação ao salário atual, o que será benéfico para todos que têm o mínimo como principal fonte de renda.

Assim como em anos anteriores, acredita-se que o novo valor comece a ser aplicado em janeiro de 2026 e o pagamento efetivo aos trabalhadores se inicie em fevereiro do mesmo ano. Isso traz uma expectativa de alívio financeiro para muitos que podem contar com esse incremento em seus orçamentos.