Nova série da Netflix atrai assinantes em grande número

A série 1923, que estreou na Netflix em julho de 2025, leva os espectadores de volta à tumultuada década de 1920 nos Estados Unidos. A narrativa foca na família Dutton e nas dificuldades que enfrentam em um período marcado por grandes mudanças econômicas, incluindo a Grande Depressão e uma severa seca que afeta a região do rancho Yellowstone. Essa produção é um spin-off do universo de “Yellowstone” e oferece uma nova visão sobre os herdeiros dessa linhagem, ilustrando a luta diária para preservar o patrimônio familiar.

A trama é centrada nos personagens Jacob Dutton e Cara Dutton, interpretados por Harrison Ford e Helen Mirren. O casal assume o comando do rancho que foi fundado por James e Margaret Dutton, protagonistas da série anterior “1883”. A história se desenrola entre conflitos familiares, ameaças externas e a necessidade de adaptação a um ambiente em constante transformação. Essa narrativa não apenas apresenta as dificuldades que os Duttons enfrentam, mas também oferece um panorama sobre o impacto dessa época na história americana.

Conexão com o Universo "Yellowstone"

A série 1923 se conecta diretamente ao universo de “Yellowstone”, dando continuidade à saga da família Dutton. Essa ligação é clara tanto pela ambientação no rancho quanto pela exploração das origens e tensões que moldaram as gerações seguintes da família. A presença de Jacob e Cara, líderes firmes, reforça temas centrais da franquia, como as disputas por terra, as dificuldades em se adaptar a novas realidades sociais e econômicas, e a constante tensão nas relações familiares.

Os fãs da série original encontram familiaridade e profundidade na narrativa de “1923”, que expande o universo e oferece um olhar mais detalhado sobre os conflitos e alianças familiares.

Temas Abordados

1923 aborda diversos temas importantes em suas duas temporadas disponíveis na Netflix. Entre eles:

Conflitos familiares: As relações internas da família enfrentam desafios que exigem decisões difíceis e revelam alianças frágeis.

Questões indígenas: Narrativas paralelas ressaltam os desafios enfrentados pelas populações nativas americanas.

Com cenários rurais detalhados, a série ajuda a entender como essas mudanças impactam a vida das famílias no interior dos Estados Unidos.

Elenco Principal

A força da série é reforçada pelo elenco, que conta com grandes nomes. Além de Harrison Ford e Helen Mirren, outros atores importantes incluem:

Brandon Sklenar como Spencer Dutton

como Spencer Dutton Julia Schlaepfer como Alexandra

como Alexandra Jerome Flynn como Banner Creighton

como Banner Creighton Michelle Randolph como Elizabeth Strafford

como Elizabeth Strafford James Badge Dale como John Dutton Sr.

Cada ator contribui para a complexidade das relações familiares e para os conflitos que surgem no rancho Yellowstone, um espaço central na narrativa.

Atração da Série

Desde sua estreia, 1923 tem atraído o público não só pela conexão com “Yellowstone”, mas também pela representação cuidadosa de eventos históricos e temas universais. Questões de sobrevivência, disputas de poder e dilemas éticos ressoam além do cenário do faroeste, atingindo uma audiência ampla. A combinação de uma narrativa envolvente e atuações aclamadas contribui para o sucesso da série.

Com sua adição ao streaming da Netflix, 1923 atinge um novo público e reafirma o interesse por narrativas que exploram a história rural dos Estados Unidos e o universo de “Yellowstone”.

Eventos Históricos Reais

A série é influenciada por eventos históricos do pós-Primeira Guerra Mundial, como o fim do conflito e o início da Lei Seca, que entrou em vigor nos Estados Unidos entre 1920 e 1933. Essas mudanças impactaram tanto a vida urbana quanto a rural, criando novas tensões para os proprietários de terras como os Dutton. Questões de injustiça social e as dificuldades de lidar com novos migrantes são exploradas, o que enriquece a trama.

Relação entre Spencer Dutton e Alexandra

A relação entre Spencer Dutton e Alexandra adiciona uma nova camada à narrativa, explorando os efeitos da guerra e o deslocamento cultural. Spencer, marcado pelo trauma da Primeira Guerra Mundial, inicia uma jornada pela África com Alexandra antes de retornar ao rancho. Essa trama complementa a série, abordando temas como pós-trauma, pertencimento e as diferenças culturais, além de examinar o papel do amor e da coragem nas decisões da família Dutton. O relacionamento deles desafia tanto as tradições familiares quanto as identidades individuais, enriquecendo a narrativa de “1923”.