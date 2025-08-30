Parque da BYD oferece experiência de imersão para carros

Recentemente, a empresa chinesa BYD deu um passo ousado na promoção da mobilidade sustentável ao abrir seu primeiro parque temático voltado para veículos elétricos e Super Híbridos Plug-in. O local, que fica em Zhengzhou, no coração da China, é projetado para oferecer uma variedade de experiências para os amantes de velocidade e tecnologia.

O parque tem tudo para ser um destino imperdível: conta com um circuito destinado a corridas e treinos para pilotos profissionais, além de várias experiências imersivas. Uma das atrações mais curiosas é uma piscina para travessia de veículos, que, com aproximadamente 70 metros de comprimento, foi desenvolvida especialmente para o BYD Yangwang U8, um SUV que utiliza a tecnologia e4-Platform para se movimentar na água.

Além disso, os visitantes podem desfrutar de uma pista de corrida de quase 2 quilômetros, um anel de baixa fricção e uma gigantesca duna de areia, que promete desafios emocionantes para os motoristas. Essa abertura em Zhengzhou é só o início. A BYD já planeja novos circuitos em Hefei e Shaoxing, este último localizado a 500 metros de altitude e com 2 mil acres de área off-road, para os aventureiros que buscam mais emoção.

Duna do parque da BYD quebrou recorde

Embora a piscina para veículos seja uma atração à parte, a verdadeira estrela do parque é a duna de areia, que se destaca por sua impressionante queda vertical de 29,6 metros. Feita com mais de 6 mil toneladas de areia, a duna tem uma inclinação de 28 graus, ideal para simular as condições do Planalto de Alxa, uma vasta área desértica na Mongólia Interior.

Esse projeto não passou despercebido e conquistou uma certificação do Guinness World Records, reconhecendo a duna como a maior e mais alta duna interior do mundo para testes automotivos. Embora ainda não se saiba se os próximos parques da BYD terão estruturas semelhantes, o destaque do parque em Zhengzhou já coloca a empresa como uma referência em inovação no setor automotivo.