NASA e telescópios transmitem ao vivo passagem do cometa 3I/ATLAS

A expectativa está lá em cima para o evento astronômico que promete prender a atenção de milhões: a passagem do cometa 3I/ATLAS. A NASA confirmou que a atividade será transmitida ao vivo, com apoio dos renomados telescópios Hubble e James Webb. Além disso, vários observatórios internacionais vão se unir para que o público possa acompanhar, em tempo real, essa incrível jornada através do Sistema Solar.

O interesse pelo cometa aumentou quando os cientistas notaram que ele estava soltando uma substância diferente e até mudando de cor, o que despertou curiosidade sobre sua origem interestelar. Agora, enquanto o cometa se aproxima do Sol, astrônomos de todo o mundo estão de olho nos menores detalhes dessa passagem especial.

Descoberto em julho pelo telescópio ATLAS no Chile, o cometa 3I/ATLAS é o terceiro objeto interestelar registrado pela humanidade. Antes dele, tivemos o 1I/ʻOumuamua em 2017 e o 2I/Borisov em 2019. Desde que ele foi identificado, pesquisadores têm observado de perto seu comportamento.

Atualmente, o cometa viaja a uma velocidade impressionante de 221.000 quilômetros por hora, vindo da constelação de Sagitário, que abriga o centro da Via Láctea. A NASA anunciou que o ponto de maior aproximação ocorrerá às 8h33 no horário de Brasília no dia 30 de outubro de 2025. Para quem quer ver tudo isso de perto, telescópios com aberturas a partir de 7,6 centímetros serão ideais.

Teorias e observações em tempo real

O clima de expectativa foi ainda mais agitado por especulações do astrofísico Avi Loeb, de Harvard, que sugeriu a possibilidade de que o cometa fosse, na verdade, uma sonda artificial. Apesar de a NASA ter descartado essa ideia, identificando a presença de gelo e confirmando que se trata de um cometa, a conversa gerou ainda mais interesse.

Para garantir que ninguém perca nada, a NASA se organizará para realizar transmissões simultâneas com o Virtual Telescope Project e o Observatório Astronômico Nacional de San Pedro Mártir, no México. Assim, o público poderá acompanhar ao vivo a evolução do cometa enquanto ele se aproxima do Sol, o que promete ser um show à parte.

Onde e como assistir à transmissão da NASA

As transmissões ao vivo estarão disponíveis nos canais oficiais da NASA e em plataformas parceiras de divulgação científica. A cobertura começará nas primeiras horas do dia 30 de outubro, bem no momento em que o cometa atingirá seu pico de luminosidade.

Os observadores na Colômbia, Venezuela e México terão uma vista privilegiada, principalmente entre 6h33 e 0h33 do horário local. Para quem deseja observar o cometa diretamente, telescópios amadores com abertura mínima de 7,6 centímetros são recomendados. Caso prefira apenas acompanhar de casa, a transmissão oficial incluirá comentários de especialistas e gráficos em tempo real.

Um espetáculo cósmico para toda a humanidade

Embora o brilho do cometa 3I/ATLAS não seja visível a olho nu, as imagens captadas pelos telescópios espaciais prometem trazer detalhes inexplorados sobre sua composição e comportamento. Esse evento representa uma oportunidade única para a astronomia moderna, já que cada passagem interestelar nos dá novas pistas sobre a origem e evolução dos corpos celestes que perambulam pela nossa galáxia.

A transmissão global da NASA não apenas mostra um avanço científico, mas também é uma chance rara de conectar milhões de pessoas à observação direta do cosmos. Mais que tudo, esse momento é um lembrete de que a curiosidade humana continua a nos levar a novas fronteiras na exploração espacial.