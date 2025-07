Naomi Osaka se separa de coach, Tomasz Wiktorowski é testado

Naomi Osaka, vencedora de quatro Grand Slams, anunciou uma separação do treinador Patrick Mouratoglou, com quem trabalhou por quase um ano. A confirmação veio através de suas redes sociais, pouco antes do torneio WTA 1.000 Canadian Open, que acontece em Montreal. Neste evento, Osaka vai competir em quadras duras, superfície onde ela se sente mais à vontade.

Em sua mensagem, Osaka agradeceu a Mouratoglou pela experiência: “Obrigado, Patrick. Foi uma grande oportunidade aprender com você. Desejo a você tudo de bom. Você é uma das pessoas mais legais que já conheci, e tenho certeza de que nos veremos novamente.” Mouratoglou, que é conhecido por ter treinado grandes jogadoras como Serena Williams, não comentou imediatamente sobre a separação.

Além disso, representantes de Osaka confirmaram que o treinador polonês Tomasz Wiktorowski, que foi responsável pela ascensão de Iga Świątek ao primeiro lugar do ranking mundial, irá acompanhá-la em Montreal para um período de testes. Se esse teste for bem-sucedido, Wiktorowski assumirá oficialmente o treinamento de Osaka no Cincinnati Open.

Wiktorowski e Świątek encerraram sua parceria em outubro de 2024, após alcançar quatro títulos de Grand Slam juntos. Após essa separação, Świątek contratou Wim Fissette, que também foi coach de Osaka antes de Mouratoglou. Recentemente, Świątek conquistou seu primeiro título de Grand Slam desde junho de 2024, derrotando Amanda Anisimova por 6-0, 6-0 na final de Wimbledon.

Osaka começou a trabalhar com Mouratoglou após o US Open de 2024. Sua trajetória ao lado do treinador foi marcada por altos e baixos, com lesões e derrotas apertadas que dificultaram seu desempenho. Em uma das suas partidas na primeira rodada do Aberto da França deste ano, ela expressou sua frustração com a situação: “Estou certa de que ele deve estar se perguntando o que está acontecendo.”

Antes do torneio em Paris, Osaka participou de um evento menor em Saint Malo, na França, onde venceu, refletindo sobre as dificuldades que enfrentou devido a lesões e uma série de desistências em torneios importantes. Apesar disso, suas partidas no torneio francês e em Wimbledon mostraram um padrão de desafios semelhantes, com várias delas decididas em sets apertados.

Após a derrota para Pavlyuchenkova, Osaka comentou que sua perspectiva emocional sobre a derrota mudou. “Em Paris, eu estava muito emocionada. Agora não sinto nada, e acho que prefiro sentir nada do que tudo,” afirmou.

Atualmente, Osaka ocupa a 49ª posição no ranking mundial e fará sua estreia no Canadian Open enfrentando a canadense Ariana Arseneault na próxima segunda-feira.