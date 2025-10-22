Mulher que não repetia países se apaixona por destino especial

Viajar pelo mundo é algo que muitos sonham, mas poucos conseguem realizar com tanta intensidade. Uma americana, que já passou por 90 países, tinha uma regra bem definida: nunca repetir destinos. Para ela, o planeta é tão vasto que não vale a pena voltar ao mesmo lugar. Ela sempre questionava: “Por que retornar ao Coliseu se ainda não conheço as Pirâmides?” Essa ideia de explorar o novo e acumular experiências novas a cada carimbo no passaporte era sua filosofia de vida.

Mas, como muitos viajantes, a vida lhe apresentou uma surpresa, e essa regra foi desafiada.

Islândia: o país que quebrou a regra

A Islândia, um pequeno país nórdico, conquistou seu coração de maneira que ela decidiu voltar não uma, mas três vezes. “Já visitei três vezes e definitivamente quero voltar. É o único lugar do qual não consigo me afastar”, revelou.

Sua primeira visita foi quase por acaso, quando uma amiga a convenceu a conhecer o país. E a proximidade também ajudou: partindo de Washington D.C., são menos de cinco horas até Reykjavik, a capital islandesa. Assim que chegou, ela se deparou com um lindo arco-íris no centro da cidade, um símbolo claro de que todos são bem-vindos. “Foi um sinal lindo e inconfundível de acolhimento na Islândia”, lembra.

Reykjavik surpreendeu pela cultura e acolhimento

Com cerca de 140 mil habitantes, Reykjavik pode parecer pequena, mas sua vida cultural é vibrante e cheia de opções. “Fiquei surpresa com tantas coisas para fazer”, disse, elogiando a energia da cidade.

Existem museus, cafés, feiras e arte urbana que fazem a cidade se destacar ainda mais, criando um contraste interessante com o frio nórdico. A sensação de pertencimento foi imediata para ela. “Senti-me em casa na Islândia. As pessoas são incrivelmente acolhedoras e orgulhosas de mostrar seu país”, contou. Essa hospitalidade fez com que a Islândia se tornasse um lugar inesquecível.

Aventuras no Ártico e no coração da natureza

A segunda vez que ela voltou foi apenas três meses depois da primeira. Desta vez, embarcou em um cruzeiro de expedição ao norte do país. As experiências foram únicas e intensas: avistou baleias, atravessou o Círculo Polar Ártico e caminhou por montanhas e campos de lava, cenários quase surreais.

Em poucos meses, ela já havia retornado ao país para apreciar a aurora boreal e conhecer as paisagens cobertas de neve. “Cada vez que volto, descubro algo novo. Quero até ver uma erupção vulcânica na próxima vez”, disse com entusiasmo, mostrando que sua curiosidade sobre a Islândia continua viva.

Gastronomia que supera Paris

Além das belezas naturais, a gastronomia islandesa também chamou sua atenção. Conhecida por seus famosos cachorros-quentes e sorvetes, Reykjavik ainda oferece uma cena gastronômica que impressiona. Ela destaca que os doces e bolos locais são tão bons que superam até os de Paris. Um elogio que revela como o país encanta não apenas pela paisagem, mas também pelos sabores do dia a dia.

O que torna a Islândia tão especial

Para essa viajante, a Islândia é o destino perfeito para quem busca natureza intocada, cultura vibrante e uma sensação contínua de descoberta. Os vulcões, as geleiras, os campos de lava e as praias de areia negra ilustram o que fez o país ser chamado de “terra do fogo e do gelo”.

“Não queria ir embora”, admite, ressaltando que em cada visita há sempre algo novo para explorar. Assim, a Islândia não só quebrou sua regra pessoal, como se tornou um verdadeiro refúgio emocional — uma prova de que, às vezes, o lugar certo é aquele ao qual queremos retornar sempre.