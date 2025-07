Mulher é levada ao hospital após carro cair em buraco na Tanjong Katong Road

Water being pumped out of the sinkhole on July 26.

Mulher é hospitalizada após carro cair em buraco na Tanjong Katong Road

Uma mulher foi levada ao hospital após o carro em que estava cair em um buraco na Tanjong Katong Road, em Singapura, no dia 26 de julho. O incidente ocorreu por volta das 17h, próximo ao condomínio One Amber, e em uma área onde a agência nacional de água, a PUB, realizava obras.

As autoridades aconselharam os motoristas a evitarem a área, já que o desabamento afetou duas faixas da via. O buraco se formou no cruzamento da Tanjong Katong Road com a Mountbatten Road, e uma parte do caminho estava inundada, aumentando os riscos para os motoristas.

De acordo com o deputado Goh Pei Ming, da Marine Parade-Braddell Heights GRC, a mulher foi resgatada por trabalhadores que estavam nas proximidades. Ela foi levada consciente para o Hospital Raffles, acompanhada por um membro da família e um oficial da PUB.

Após o acidente, o tráfego foi interrompido em ambas as direções da estrada afetada, com recomendações de que os motoristas utilizassem rotas alternativas.

A PUB informou que dois canos de água foram danificados durante o incidente e que estão sendo tomadas medidas para isolar as tubulações afetadas. A ministra de Sustentabilidade e Meio Ambiente, Grace Fu, destacou a preocupação dos moradores sobre a integridade estrutural dos edifícios e das ruas adjacentes. Ela solicitou que a PUB colaborasse com outras agências, como a Autoridade de Construção e Edificações (BCA) e a Autoridade de Transporte Terrestre (LTA), para investigar as causas do buraco e implementar correções rapidamente.

Por volta das 23h, a BCA comunicou que suas equipes realizaram verificações preliminares nos edifícios próximos, incluindo o One Amber, e confirmaram que não foram afetados pelo incidente. Trabalhos de estabilização começaram como precaução para garantir a segurança das construções nas imediações e da área de obra.

A LTA disse que foi informada do ocorrido às 18h05 e que os seus contratados estão no local para auxiliar nas obras de reparo. Ambas as autoridades, a BCA e a PUB, estão monitorando a situação e trabalhando para garantir a segurança na área.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram um buraco grande na estrada, com um carro escuro parcialmente submerso em água. Algumas pessoas que passaram pelo local relataram ter visto uma intensa vazão de água, sugerindo que poderia ter ocorrido um rompimento de tubulação.

Moradores da vizinhança expressaram sua preocupação, ressaltando que já havia obras de drenagem sendo realizadas na área há meses. Um dos residentes, Shakti Desai, comentou sobre a importância da segurança e que as autoridades devem assegurar a integridade da via antes da reabertura.

Os engenheiros da BCA iniciaram os trabalhos de monitoramento e estabilização da área, com a intenção de garantir que a estrada possa ser rapidamente restaurada. A PUB trabalha para manter o fornecimento de água nas residências próximas, embora alguns locais possam ter apresentado pressão de água reduzida.

O buraco tem aproximadamente 3 metros de profundidade e a PUB está planejando drená-lo e preenchê-lo assim que garantir que a área esteja estável. As obras de recuperação devem incluir a remoção do veículo do buraco e a restauração do pavimento da estrada.