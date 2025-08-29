Psicóloga aponta erro que impede milhões de alcançar sucesso

Insights da psicóloga brasileira Luana Marques, que atua na Universidade de Harvard, mostram como enfrentar nossos medos pode ser um trampolim para o sucesso. Segundo ela, evitar os desafios internos só nos impede de alcançar todo o nosso potencial.

Marques é uma referência no tratamento de transtornos de ansiedade e acredita que encarar essas barreiras é essencial para transformar a ansiedade em uma força positiva. Isso é um passo fundamental para nossa realização, tanto na vida pessoal quanto no trabalho.

Estratégias para enfrentar medos internos

Uma das principais dicas de Marques é enfrentar os medos em vez de fugir deles. Para transformar a ansiedade em poder, é importante reavaliar como enxergamos as dificuldades. Encarar os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento pode fazer toda a diferença.

Estabelecer metas claras e mensuráveis ajuda nesse processo, transformando o desconforto em uma experiência enriquecedora. Quando conseguimos olhar para os obstáculos de um jeito diferente, podemos facilmente dar os primeiros passos em direção ao que queremos.

O papel do horário de exercícios nos resultados

A ciência também nos ajuda a entender como o nosso cronotipo, ou seja, a nossa tendência natural de ser mais ativo pela manhã, à tarde ou à noite, pode influenciar como nos sentimos e performamos. Para quem busca otimizar a saúde física, isso é fundamental.

Alguns estudos mostraram que o melhor horário para se exercitar pode variar de acordo com o gênero. Por exemplo, as mulheres costumam ter mais sucesso se malharem pela manhã, enquanto os homens tendem a obter melhor desempenho durante a tarde. Esses dados provam que é muito importante adaptar nossas rotinas de exercícios ao nosso ritmo biológico e aos objetivos que estabelecemos.

Metabolismo e cronotipo

O cronotipo não só afeta o desempenho físico, mas também está ligado à qualidade do nosso sono. Pesquisas demonstram que pessoas que treinam de acordo com seu cronotipo natural têm um desempenho notável. Além dos resultados físicos, essa escolha adequada de horários para os treinos pode melhorar a qualidade do sono, um fator muito importante para nossa saúde.

Sinergia entre saúde mental e física

Enfrentar medos e otimizar a saúde física andam lado a lado, e isso se relaciona ao autoconhecimento. Entender nossos pontos fortes e fracos pode mudar a forma como lidamos com desafios.

Praticar exercícios que respeitem o nosso cronotipo não apenas melhora a condição física, mas também ajuda na redução do estresse e da ansiedade. Esse ciclo virtuoso contribui para o nosso bem-estar, criando um espaço positivo para enfrentar medos e alcançar objetivos.

Quando confrontamos medos, podemos desbloquear o sucesso que tanto buscamos. Adotar essas abordagens pode ser uma estratégia eficaz para termos êxito em todas as áreas da vida.