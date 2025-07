Mudanças podem ser necessárias neste momento

Mariana Becker, uma das maiores referências de cobertura da Fórmula 1 no Brasil, está vivendo os últimos momentos da categoria na Band. A partir de 2026, a transmissão da Fórmula 1 volta a ser feita pela Globo, após cinco anos. Em uma entrevista, a jornalista falou sobre seu futuro e fez algumas reflexões sobre sua carreira.

Atualmente, Mariana está concentrada na temporada que está por vir. “Ainda não sei onde estarei no futuro. O que posso garantir é que vou aproveitar ao máximo as últimas corridas na Band. Se eu me mudar para outro lugar, farei isso com boas lembranças”, afirmou.

Ela também compartilhou seu apreço pelo público brasileiro, ressaltando como o suporte dos fãs a surpreendeu. “Quando comecei, não imaginava que teria esse reconhecimento. Fui fazendo meu trabalho e, aos poucos, consegui conectar as pessoas que assistem à Fórmula 1 comigo”, disse. Mariana comparou sua experiência a uma jornada de descoberta em que a interação com o público, especialmente pelas redes sociais, é essencial.

Questionada sobre seus planos para 2026, Mariana manteve um tom misterioso. “Tudo depende das oportunidades que surgirem. Se aparecer um projeto que me desafie de maneira positiva, talvez eu decida mudar de direção. Por enquanto, estou animada e aproveitando o que tenho”, brincou.

Além disso, Mariana também comentou sobre a possibilidade de transitar para o entretenimento, como alguns colegas já fizeram. “Não me interessa mudar por mudar. Preciso de um motivo, um propósito e temas que me interessem, tanto a mim quanto ao público. No momento, vejo muitas interações interessantes entre entretenimento e jornalismo”, explicou.

Sobre sua relação com o Brasil, Mariana declarou que se sente conectada ao país, apesar de ter passado um tempo morando no exterior. “Meus laços com o Brasil nunca se quebraram. Gosto da minha vida aqui e me sinto livre para viajar entre os dois lugares. O Brasil é onde cresci e sempre me sentirei em casa”, destacou.

Por fim, ela compartilhou um conselho que daria a si mesma, caso pudesse voltar ao passado e encontrar a Mariana recém-formada de 1994. “Não se diminua, garota! Vá com tudo. Calma com sua autocrítica e não tenha medo”, concluiu.

A trajetória de Mariana Becker, marcada por conquistas e experiências enriquecedoras, continua a ser fonte de inspiração para muitos na mídia brasileira.