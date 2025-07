Google desativa serviço popular entre brasileiros

Ano passado, o Google fez um anúncio que pegou muita gente de surpresa: a empresa decidiu deixar de usar o domínio “Google.com.br”. Eles explicaram que essa mudança visa alinhar o Brasil ao padrão global da plataforma. Com isso, o foco agora é centralizar tudo no domínio “Google.com”, que já é utilizado em vários países, como os Estados Unidos.

Mas calma! Os usuários não precisam se preocupar. A experiência de busca continua exatamente a mesma. Ao digitar o endereço no navegador, você será redirecionado automaticamente para a mesma interface e funcionalidades que já conhece. Essa estratégia é possível graças aos avanços na tecnologia de localização, que permitem adaptar os resultados de acordo com a sua localização sem depender de domínios regionais.

Unificando a experiência

O Google garante que, com essa mudança, a busca ficará ainda mais eficiente e precisa. Eles prometem que, mesmo sem o endereço regional, a experiência do usuário vai continuar a ser respeitada e adaptada às particularidades do Brasil. A empresa continua comprometida em seguir as regulamentações locais, então não há motivo para preocupação.

Na prática, a única diferença visível será na barra de endereços do navegador, onde o “br” deixará de aparecer. Essa alteração já vinha sendo estudada desde 2017, quando a infraestrutura começou a funcionar sem dependência de domínios locais. O intuito é fornecer uma experiência mais uniforme para todos os usuários ao redor do mundo.

Muita gente pode ficar curiosa com essa mudança, mas, no dia a dia, não vai haver um impacto significativo para quem usa o Google normalmente. O endereço regional pode até deixar de ser utilizado oficialmente, mas o redirecionamento fará com que você continue acessando o que precisa sem problemas.

Se você digitar “.com.br”, por exemplo, ainda será levado para “Google.com”. Isso não deve causar prejuízo, pois a mudança é parte de uma estratégia técnica que a empresa adotou. Aproveitando as tecnologias atuais, o conteúdo será sempre adaptado ao público brasileiro.

E, para quem está preocupado com a navegação, pode relaxar. Não houve mudanças no domínio e a navegação permanece a mesma. O compromisso do Google em seguir as leis locais continua firme e forte. Essa mudança serve apenas para modernizar e unificar o serviço, sem causar desgastes na rotina dos usuários.