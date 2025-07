MPEG lança mangá “Kaoru Hana wa Rin to Saku”

KAORU HANA WA RIN TO SAKU © 2021 by Saka Mikami / KODANSHA Ltd.

No último sábado, 5 de julho de 2025, a editora MPEG anunciou que vai lançar no Brasil o mangá “Kaoru Hana wa Rin to Saku”, uma obra shonen de romance muito aguardada pelos fãs. Criado por Saka Mikami, o mangá já ganhou destaque no Japão e possui uma adaptação para anime que está sendo exibida nesta temporada.

“Kaoru Hana wa Rin to Saku” já foi indicado para o 47º e 48º Kodansha Manga Awards na categoria Shonen, o que comprova sua popularidade e qualidade. Desde seu lançamento em 2021 na revista Magazine Pocket da editora Kodansha, a série conquistou um grande número de leitores e está atualmente em andamento, com 17 volumes lançados até agora. O 18º volume está previsto para ser lançado em agosto de 2025.

A previsão para a chegada do mangá ao Brasil é para o segundo semestre de 2025, trazendo aos leitores brasileiros mais uma opção no gênero de romance juvenil.

A história é ambientada em duas escolas com características opostas. Chidori High é frequentada por meninos de famílias de baixa renda e estudantes com desempenho acadêmico abaixo da média. Em contraste, Kikyo Girls’ High é uma escola exclusiva para meninas de famílias ricas e influentes. As duas instituições estão em constante rivalidade.

O protagonista, Rintaro Tsumugi, é um aluno do segundo ano de Chidori, que tem uma aparência mais intimidadora, mas é gentil. Enquanto ajuda na padaria de sua família, ele conhece Kaoruko Waguri, uma aluna de Kikyo. A conexão entre eles é imediata, já que Kaoruko não se importa com a aparência de Rintaro. No entanto, a situação se complica quando Rintaro descobre que Kaoruko estuda na escola rival, dando início a uma história repleta de desafios enquanto tentam superar as barreiras criadas por suas escolas e pela sociedade.

Com essa nova publicação, os fãs de mangás no Brasil têm mais um motivo para celebrar a diversificação do mercado, que continua a apresentar obras de qualidade e com histórias envolventes.