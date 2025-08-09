Motoristas afegãos instalam ar-condicionado em táxis para o calor

Os táxis de Kandahar, uma cidade do Afeganistão, têm chamado atenção por um motivo inusitado: motoristas estão improvisando aparelhos de ar-condicionado no teto dos carros para enfrentar o calor escaldante que ultrapassa os 40 °C. A criatividade deles não é só uma questão de conforto, mas uma solução prática para um problema muito real.

Os motoristas estão utilizando materiais simples, como tambores plásticos e tubos de ventilação, para criar sistemas que fazem o trabalho. Apesar de parecerem rudimentares, esses aparelhos funcionam de maneira eficiente, distribuindo frescor por todo o interior do carro. Segundo os taxistas, esse método supera os ares-condicionados comuns, que costumam resfriar apenas a parte da frente do veículo.

### Funcionamento e manutenção

A montagem desses aparelhos é feita manualmente. Um ajudante sobe no teto para colocar o tambor, enquanto outro posiciona os tubos de ar na janela. A aparência pode parecer estranha, mas a eficácia compensa. O custo de alimentação do sistema é baixo; a única manutenção requerida é reabastecer o reservatório de água duas vezes ao dia para que o sistema funcione bem durante o calor intenso.

### Personalização e custo

Alguns motoristas decidiram investir em modelos personalizados, que custam cerca de 3 mil afeganes — aproximadamente 43 dólares. Essa escolha se dá após enfrentarem problemas constantes com os ares-condicionados tradicionais, que são caros e pouco duráveis. O novo cooler mantém o carro fresco e evita gastos recorrentes com manutenção de sistemas que não funcionam.

### Aprovado pelos passageiros

Os passageiros estão adorando essa inovação. Para muitos, viajar sem um sistema de resfriamento é uma experiência quase insuportável. Um deles até mencionou que sempre carrega um remédio contra o calor, depois de precisar de soro intravenoso em razão da alta temperatura. A adrenalina oferece não só mais conforto, mas também segurança durante as viagens.

### Técnicos confirmam evolução

Essa prática não é nova; motoristas têm buscado essas soluções alternativas há dois ou três anos. No início, os coolers eram mais simples, mas, com o tempo, foram se tornando sistemas mais sofisticados e eficientes. Isso se deve à crescente demanda durante os verões cada vez mais quentes, levando a inovações que realmente ajudam.

### Contexto climático

Neste ano, o Afeganistão registrou a primavera mais quente da história. A situação se agrava com uma seca severa, que afeta a agricultura e a vida rural. A ONU alerta que a crise climática terá um impacto ainda maior no país, e, após a tomada de poder pelo Talibã em 2021, o Afeganistão ficou fora das discussões climáticas globais. Isso significa que o país enfrenta esses desafios sem participar das soluções que poderiam ajudar.

### Inovação e isolamento

Essas adaptações dos motoristas não são apenas uma engenhosa forma de lidar com o calor. Elas refletem a luta de uma população que precisa enfrentar condições extremas com recursos limitados. Essa realidade é um exemplo claro de criatividade frente à necessidade, mostrando que, enquanto o mundo discute grandes tecnologias e investimentos em soluções verdes, em Kandahar a batalha contra o calor é vencida com simplicidade: tambores plásticos, tubos e fita adesiva. Uma verdadeira lição de como a inovação pode surgir em meio a desafios enormes.