Morre investigador paranormal Dan Rivera em Gettysburg, Pa.

Morte repentina de investigador paranormal em Gettysburg choca comunidade especializada

No último domingo, 12 de julho de 2025, Dan Rivera, investigador principal da New England Society for Psychic Research (NESPR), faleceu inesperadamente durante uma visita a Gettysburg, enquanto participava do "Devils on the Run Tour". Este tour, que apresentou a famosa boneca Annabelle, é conhecido por atrair um grande público e gerou polêmica nas redes sociais devido às suas conotações sobrenaturais.

Rivera tinha 54 anos e dedicou grande parte de sua vida ao estudo do paranormal. Ele era um veterano do Exército dos EUA e desempenhou um papel fundamental na divulgação do tour, que esgotou os ingressos, vendendo mais de 1.260 entradas em apenas três dias. O evento ocorreu no Soldiers National Orphanage e estava finalizando no último dia de sua programação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Adams County, equipes de emergência foram acionadas a um hotel em Gettysburg por volta das 20h, com relatos de que um homem estava recebendo CPR. O legista de Adams County, Francis Dutrow, confirmou que a causa da morte ainda está sendo investigada, e um exame de autópsia pode levar meses para ser concluído. Até ontem, a morte de Rivera não parecia suspeita, uma vez que ele foi encontrado sozinho em seu quarto de hotel.

O "Devils on the Run Tour", que trouxe a Annabelle a várias cidades do país, tinha gerado grande interesse e controvérsia. A boneca, que se tornou um ícone do terror, foi imortalizada na famosa série de filmes "The Conjuring".

No evento de Gettysburg, realizado no dia anterior à morte de Rivera, ele interagiu com os visitantes de maneira carismática e compartilhou sua experiência sobre a boneca. Ele tinha uma abordagem leve, fazendo piadas sobre a popularidade do tour e enfatizando a importância da segurança durante o contato com o paranormal. Ele até comentou que havia construído uma caixa especial para a Annabelle, cheia de referências religiosas, para proteger os visitantes.

A repercussão da morte de Rivera foi imediata entre seus colegas e seguidores nas mídias sociais. Muitos expressaram seu lamento e lembraram de sua paixão pela pesquisa do paranormal. Rivera era reconhecido não só por sua dedicação à investigação, mas também por sua generosidade e habilidades em compartilhar conhecimento, além de cuidar de Lorraine Warren, sua mentora, nos últimos anos de sua vida.

Rivera não apenas levou o legado das investigações de Ed e Lorraine Warren adiante, mas também ganhou visibilidade por meio de suas aparições na mídia e eventos, contribuindo para que novas gerações conhecessem a história da Annabelle e das investigações sobrenaturais.

A comunidade paranormal está de luto pela perda de um de seus principais representantes, que, como muitos ressaltaram, deixa uma marca duradoura tanto na pesquisa quanto nas pessoas que teve a oportunidade de inspirar e educar. Ao longo de sua carreira, ele se destacou pela curiosidade insaciável e pela vontade de compartilhar seu amor pelo desconhecido.