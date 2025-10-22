Morre empresário Henrique Siqueira, conhecido por…

O mundo dos negócios e da velocidade se despede de um grande nome. Henrique Siqueira Almeida, de apenas 46 anos, faleceu em um acidente trágico durante um teste de pista com sua BMW M3, no Autódromo Internacional Potenza, em Lima Duarte, Minas Gerais.

Ele era um verdadeiro apaixonado por carros esportivos e estava participando de um treino quando perdeu o controle durante uma curva em alta velocidade. O carro colidiu com um barranco e, apesar de todo o esforço da equipe de socorro, Henrique não conseguiu sobreviver aos ferimentos.

Essa notícia chocou amigos e colegas de trabalho, que lembram dele como um homem cheio de energia, determinação e uma paixão que ia além das pistas.

Um líder que transformou o setor de transportes

Henrique era o CEO da Confins Transportes e também diretor da Internacional, empresas que se destacam no setor de logística no Brasil. Sob sua liderança visionária, ele revolucionou o transporte rodoviário, inspirando uma legião de profissionais.

Investindo em tecnologia e sustentabilidade, Henrique acreditava que esses eram os caminhos para o futuro. Graças ao seu trabalho, as empresas cresceram e se tornaram referências no país. Para quem trabalhou ao seu lado, ele era um homem de fé, família e coragem — alguém que via os limites como apenas um desafio a ser superado.

Luto e reflexões após a perda inesperada

Henrique deixa uma esposa e dois filhos. O velório transbordou sentimentos, com lágrimas, orações e homenagens sinceras de amigos, colaboradores e admiradores.

Esse acidente traz à tona uma conversa importante sobre segurança em testes de pista, ressaltando a necessidade de protocolos mais rigorosos para evitar que tragédias como essa se repitam.

Embora Henrique tenha partido, seu legado vive forte na lembrança de quem teve o privilégio de conhecê-lo. Ele foi um homem que viveu intensamente e deixou sua marca no Brasil com sua coragem e determinação.