Notícias

Morre empresário Henrique Siqueira, conhecido por…

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
M0rre o amado empresário Henrique Siqueira, ele era o dono da… Ver mais
M0rre o amado empresário Henrique Siqueira, ele era o dono da… Ver mais

O mundo dos negócios e da velocidade se despede de um grande nome. Henrique Siqueira Almeida, de apenas 46 anos, faleceu em um acidente trágico durante um teste de pista com sua BMW M3, no Autódromo Internacional Potenza, em Lima Duarte, Minas Gerais.

Ele era um verdadeiro apaixonado por carros esportivos e estava participando de um treino quando perdeu o controle durante uma curva em alta velocidade. O carro colidiu com um barranco e, apesar de todo o esforço da equipe de socorro, Henrique não conseguiu sobreviver aos ferimentos.

Essa notícia chocou amigos e colegas de trabalho, que lembram dele como um homem cheio de energia, determinação e uma paixão que ia além das pistas.

Um líder que transformou o setor de transportes

Henrique era o CEO da Confins Transportes e também diretor da Internacional, empresas que se destacam no setor de logística no Brasil. Sob sua liderança visionária, ele revolucionou o transporte rodoviário, inspirando uma legião de profissionais.

Investindo em tecnologia e sustentabilidade, Henrique acreditava que esses eram os caminhos para o futuro. Graças ao seu trabalho, as empresas cresceram e se tornaram referências no país. Para quem trabalhou ao seu lado, ele era um homem de fé, família e coragem — alguém que via os limites como apenas um desafio a ser superado.

Luto e reflexões após a perda inesperada

Henrique deixa uma esposa e dois filhos. O velório transbordou sentimentos, com lágrimas, orações e homenagens sinceras de amigos, colaboradores e admiradores.

Esse acidente traz à tona uma conversa importante sobre segurança em testes de pista, ressaltando a necessidade de protocolos mais rigorosos para evitar que tragédias como essa se repitam.

Embora Henrique tenha partido, seu legado vive forte na lembrança de quem teve o privilégio de conhecê-lo. Ele foi um homem que viveu intensamente e deixou sua marca no Brasil com sua coragem e determinação.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Ana Maria Braga não segura as lágrimas ao dizer sobre gr4ve diagnóstico de câncer ao vivo: ‘Muito avanç... Ver mais

Ana Maria Braga se emociona ao falar sobre câncer ao vivo

24 segundos atrás
Gr4ve acidente deixa 9 M0RT0S, entre eles estava o nosso querido Fab… Ver mais

Acidente fatal provoca 9 mortes, incluindo Fab

38 minutos atrás
Dentre os 17 m0rtos, acaba de ser confirmada a m0rte da amada n… Ver mais

Confirmação da morte de namorada entre os 17 mortos

41 minutos atrás
Padre perde o controle, entra no estúdio e avança contra locutor após comentário de que Deus seria g... Ver mais

Padre invade estúdio e confronta locutor por comentário sobre Deus

46 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo