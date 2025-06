Montanha das 7 cores: destino fotogênico em alta entre turistas

Imagine uma montanha que parece ter sido pintada à mão, com faixas de cores vibrantes que desafiam o que a gente conhece da natureza. Essa é a Montanha Vinicunca, ou Montanha das 7 Cores, localizada no coração do Peru, a cerca de 100 km de Cusco. Essa maravilha natural tem se tornado uma verdadeira sensação entre os turistas, competindo até com a famosa Machu Picchu.

Com cerca de 1.500 visitantes passando por lá todos os dias, essa montanha capta os olhares de aventureiros e fotógrafos do mundo todo. Quer entender por que esse lugar é tão especial? Vamos explorar juntos!

Por que as cores explodem na montanha?

A Montanha das 7 Cores é como um grande quadro geológico, onde cada tonalidade oferece uma história cheia de mistério. As cores surgem de uma combinação única de minerais que se acumularam ao longo de milhões de anos. Por exemplo, o vermelho vem do óxido de ferro, o verde do sulfato de cobre e o amarelo da limonita. De acordo com o geólogo peruano Juan Morales, essa combinação faz com que Vinicunca seja um dos lugares mais fotogênicos do planeta, oferecendo uma paleta de cores que quase parece irreal.

O desafio de respirar a 5.200 metros

Subir até a Montanha das 7 Cores não é uma tarefa fácil. Localizada a 5.200 metros acima do nível do mar, a altitude pode ser um desafio, especialmente para quem não está acostumado. A trilha até o topo exige um bom preparo físico e um pouco de paciência. A guia local, Maria Quispe, recomenda que todos passem pelo menos dois dias em Cusco antes de encarar a caminhada. Isso ajuda a se aclimatar e evita o famoso “soroche”, que é o mal de altitude. Um truque que funciona bem é levar uma garrafinha de água, se vestir em camadas e ir no seu próprio ritmo para aproveitar a experiência.

De segredo local a estrela das redes sociais

Até 2015, Vinicunca era praticamente um segredo guardado por comunidades locais. Mas tudo mudou quando fotos da montanha começaram a bombar nas redes sociais, atraindo turistas do mundo todo. Ana Torres, uma blogueira de viagem, comenta que essa montanha se tornou um ícone do turismo moderno. Mas, por ser uma área protegida, é essencial cuidar do meio ambiente e não deixar lixo para trás, garantindo que esse paraíso se mantenha intacto para as próximas gerações.

A aventura da trilha até o arco-íris de minerais

A aventura até a montanha é cheia de adrenalina e paisagens de tirar o fôlego. A trilha principal tem cerca de 6 km de ida e volta e é classificada como moderada. Porém, a altitude e o terreno irregular podem tornar a caminhada mais desafiadora. O aventureiro brasileiro Pedro Almeida, que visitou Vinicunca em 2024, fala que cada passo vale a pena ao ver as cores vibrantes ao vivo. Para quem quer uma opção menos exigente, há passeios de quadriciclo que oferecem vistas igualmente incríveis. E, claro, é fundamental contratar guias credenciados para garantir uma experiência segura e agradável.

Dicas para aproveitar ao máximo

Antes da sua jornada, algumas dicas podem fazer toda a diferença. Além de se aclimatar em Cusco, não esqueça do protetor solar, do chapéu e dos óculos escuros, já que o sol a essa altitude é potente. Snacks energéticos e uma garrafa d’água reutilizável são ótimas para manter a energia. A melhor época para visitar a montanha é de abril a outubro, durante a estação seca, quando as cores estão mais vibrantes. E não se esqueça de reservar seu tour com antecedência, já que a demanda é alta, com aproximadamente 550 mil visitantes por ano.

Por que Vinicunca é imperdível?

A Montanha das 7 Cores não é apenas um destino incrível, mas uma experiência que toca os cinco sentidos. As cores intensas, o ar puro e a sensação de estar em um lugar quase mágico transformam Vinicunca em um marco do Peru. A fotógrafa peruana Sofia Vargas descreve ver a montanha ao vivo como entrar em uma obra de arte da natureza. Se você está em busca de aventura, beleza e uma conexão especial com o que a natureza tem a oferecer, esse é definitivamente o lugar.