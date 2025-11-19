Mistura caseira com farinha e queijo combate ratos sem veneno

Eliminar ratos e camundongos em casa pode ser um desafio e tanto, ainda mais quando eles começam a aparecer em grande número. Mas uma receita caseira que ganhou destaque nas redes sociais promete resolver esse problema sem precisar de venenos tóxicos ou armadilhas complicadas. O melhor de tudo? Os ingredientes são fáceis de encontrar na sua despensa!

Logo de cara, a mistura promete ser poderosa. Segundo o vídeo que circula na internet, basta utilizar apenas três pitadas para que os roedores desapareçam "para sempre". A receita foi compartilhada por um canal que foca em dicas de como fazer as coisas em casa de forma natural, explicando todos os passos e proporções necessárias.

Preparação da mistura: o primeiro passo com farinha e fermento

Para começar, você vai precisar de um pequeno recipiente. Coloque uma colher bem cheia de farinha de trigo — qualquer tipo serve. Mas atenção: se a farinha já contiver fermento, não precisa adicionar mais. Caso contrário, adicione uma pequena colher de fermento em pó. Esse ingrediente é o responsável por causar a expansão no estômago dos roedores.

Quando os ratos ingerirem essa mistura, a farinha e o fermento vão reagir com a umidade do estômago deles, aumentando de volume. É importante misturar bem os ingredientes para garantir que a combinação funcione da maneira esperada.

Cimento, gesso e queijo: o toque final do exterminador caseiro

Com a base pronta, você vai adicionar uma colher de cimento. Se não tiver cimento à disposição, pode usar gesso, que também dá certo. Misture tudo novamente até que a mistura esteja bem homogênea.

Para finalizar, adicione queijo ralado. Esse ingrediente não só dá um charme à receita, mas também atrai os roedores, já que eles são irresistivelmente atraídos pelo cheiro forte do queijo. E claro, quando consumirem a mistura, o efeito será devastador para eles.

Depois de ingerir a combinação de farinha, fermento e cimento (ou gesso), o estômago do rato não consegue digerir tudo e a massa endurece rapidamente. Esse processo provoca um inchaço no estômago e leva à morte do roedor.

Como usar a mistura em casa: distribuição e efeito

Após preparar a receita, é hora de aplicar. Use guardanapos ou pequenos pedaços de papel, colocando uma quantidade mínima da mistura em cada um — só um pouquinho já é o suficiente. O ideal é deixar esses pequenos sachês em locais onde você costuma ver ratos, como cantos de paredes, perto de portas, atrás de eletrodomésticos ou ao lado de vasos de plantas.

O vídeo sugere que, no dia seguinte, você verá que o sachê desapareceu, o que indica que o rato consumiu a mistura. O criador da receita garante que, depois disso, o roedor "seca" sem deixar cheiro ou bagunça, tornando a limpeza uma tarefa bem mais fácil.

Esse método, além de acessível e natural, tem sido uma alternativa interessante para quem busca uma solução rápida contra os visitantes indesejados em casa.