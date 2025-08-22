Notícias

Mistério de Stonehenge pode ter sido finalmente esclarecido

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Milhares de anos de mistério de Stonehenge podem finalmente ter sido resolvidos
Pedras de Stonehenge – Foto: Existe um Lugar no Mundo

Uma pesquisa recente de cientistas da Universidade de Aberystwyth, no Reino Unido, trouxe novidades sobre a origem das pedras de Stonehenge, desafiando teorias que atribuíram seu transporte a movimentações naturais, como o derretimento de geleiras. Esse monumento, situado na planície de Salisbury, na Inglaterra, é datado de cerca de 5 mil anos e continua chamando a atenção de especialistas e curiosos.

O estudo sugere que as pedras foram transportadas manualmente por humanos do período neolítico, e essa ideia se baseia em evidências geoquímicas. Ou seja, uma boa parte da história de Stonehenge está ligada diretamente à força e ao planejamento dos nossos antepassados.

Transporte manual e técnicas ancestrais

Os cientistas se debruçaram sobre a composição do “Newall Boulder”, uma pedra encontrada em 1924, e fizeram comparações com as rochas de Craig Rhos-y-Felin, que ficam no País de Gales. O resultado? Descobriu-se que as pedras de Stonehenge apresentam características químicas semelhantes a essas rochas, distantes geograficamente.

Essa descoberta lança luz sobre a ideia de que os povos daquela época transportaram esses blocos enormes utilizando técnicas simples, mas engenhosas, como trenós de madeira e cordas. Em particular, as pedras azuis, que são populares em Stonehenge, foram confirmadas como originárias das colinas de Preseli, localizadas a cerca de 200 quilômetros de distância, evidenciando que o transporte foi cuidadosamente planejado.

Funções astronômicas e rituais

Stonehenge é amplamente conhecido por seu alinhamento com os solstícios, o que sugere que ele tinha funções muito além das religiosas. Isso levanta a possibilidade de que o monumento funcionasse como um calendário, capaz de prever fenômenos celestiais, mesclando arquitetura e ciência astronômica na sua construção.

Esse arranjo pode ter proporcionado aos antigos povos uma ferramenta valiosa para orientar suas atividades, além das cerimônias religiosas. As investigações continuam em relação ao papel das pedras e à famosa Pedra do Altar. Não surpreende que novas tecnologias estejam sendo utilizadas para desvendar mais sobre o uso do Stonehenge e suas conexões culturais com outros sítios neolíticos espalhados pelo Reino Unido.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

O método que permitiu a esta mãe recuperar quase R$41 mil

Mãe recupera quase R$41 mil com este método eficaz

1 hora atrás
milhões de dados podem vazar em 2025

Dados de milhões poderão vazar em 2025

3 horas atrás
O que acontece se você recusar o bafômetro? A resposta surpreende motoristas

Recusar o bafômetro: o que motoristas precisam saber

3 horas atrás
caso raro de peste bubônica é confirmado

Peste bubônica: caso raro é confirmado em recente investigação

4 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo