Dados de milhões poderão vazar em 2025

Em 2025, cerca de 8.230 ataques cibernéticos foram registrados, resultando na exposição de pelo menos 345 milhões de dados. É uma quantidade alarmante, não é? No ano anterior, esse número chegou a 512 milhões, o que mostra que a situação está longe de melhorar. Com isso, é mais do que necessário que as pessoas adotem medidas de segurança para se proteger e não cair em golpes através de links suspeitos.

Esse levantamento é da NordVPN, uma empresa que entende tudo sobre proteção digital. Com esses números crescendo, é importante estar atento e se prevenir.

Segurança em risco

De acordo com a Folha de São Paulo, o roubo de dados está aumentando. A privacidade da população pode estar em risco, já que as instituições responsáveis não estão conseguindo acompanhar a demanda. Isso significa que tudo que você faz na internet tem uma chance de ser exposto.

Nesse cenário, acessar aplicativos e sites sem proteção adequada pode se tornar muito perigoso. Por isso, quem navega pela internet precisa tomar precauções para evitar esses problemas, que estão se espalhando rapidamente. Muitas vezes, as soluções disponíveis não são suficientes para barrar os ataques.

A NordVPN recomenda o uso de VPNs como uma alternativa eficaz. Esses serviços ajudam a proteger seus dados e garantem uma navegação mais segura ao barrar possíveis ameaças. Vale lembrar que existem opções menos seguras, que podem não receber atualizações essenciais e, assim, deixar suas informações vulneráveis.

O Brasil tem sido identificado como um dos países mais propensos a ataques de ransomware. Esse alerta vem da Acronis, uma empresa especializada em segurança cibernética. O Cyberthreats Report já posicionou o Brasil como o sétimo país mais atingido por esse tipo de ataque em 2024. Portanto, é fundamental adotar medidas para fortalecer a segurança das suas informações.

Uma dica prática é manter todos os seus softwares atualizados e fazer backups regularmente. Essas pequenas ações podem fazer uma grande diferença na proteção dos seus dados.