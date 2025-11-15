Minicasa sustentável que dobra de tamanho conquista popularidade

Uma casa miniatura que praticamente se transforma em um espaço maior está fazendo sucesso no mercado imobiliário. Com um preço de US$ 108 mil, o que dá em torno de R$ 569 mil, essa obra faz parte da linha de microcasas expansíveis chamada AI-Transformer Home, desenvolvida pela AC Future, uma empresa dos Estados Unidos.

O projeto inclui três versões, e o modelo AI-THu é o mais acessível. A proposta é bem atraente para quem procura um espaço compacto, mas sem abrir mão do conforto e da tecnologia moderna.

Parceria entre AC Future e Pininfarina

A AC Future é especialista em veículos recreativos e se juntou à renomada Pininfarina, conhecida mundialmente pelo design elegante de automóveis italianos. Essa colaboração resultou em uma casa inteligente e sustentável, que combina eficiência energética com um ar de sofisticação.

O modelo AI-THu foi pensado para proporcionar praticidade e autonomia. Ele conta com sistemas de energia autossuficientes e tecnologia de ponta, garantindo que tudo funcione de maneira harmoniosa.

Inteligência artificial e expansão automática

Segundo a fabricante, a minicasa vem equipada com painéis solares, um sistema de armazenamento de energia, um gerador de água e eletrodomésticos modernos. Além disso, ela tem uma tecnologia de casa inteligente que usa inteligência artificial para controlar várias funções de forma automática.

O grande atrativo, sem dúvida, é o sistema de expansão. A estrutura pode se alargar em todas as direções, alcançando uma área total de cerca de 37 metros quadrados. Essa ampliação quase duplica o espaço interno, tornando o modelo uma opção versátil e elegante para diferentes estilos de vida.

A empresa resume a proposta como um equilíbrio ideal entre tecnologia, forma e função. É exatamente o que muitos buscam em tempos de valorização do espaço e do conforto em nossas moradias.