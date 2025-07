Meteorito marciano raro será leiloado por milhões

Um dos tesouros mais inusitados do espaço acabará sendo leiloado em breve. Estamos falando do maior meteorito de Marte já encontrado na Terra, chamado de NWA 16788. A expectativa é de que a peça valha até US$ 4 milhões, o que dá em torno de R$ 21,8 milhões. O leilão acontecerá no dia 16 de julho, na famosa casa de leilões Sotheby’s, em Nova York.

Com 24,5 quilos, esse meteorito é impressionante não apenas pelo tamanho — que é 70% maior do que o segundo maior meteorito marciano já registrado —, mas também por sua raridade. Ele foi encontrado em novembro de 2023, na região desértica de Agadez, no Níger, e é um marco tanto para a ciência planetária quanto para o comércio de objetos espaciais.

Uma relíquia que vem de Marte

Os meteoritos, por definição, são fragmentos de cometas, asteroides ou meteoroides que conseguem sobreviver à passagem pela atmosfera da Terra. O NWA 16788 é especial por sua origem: Marte. Atualmente, apenas cerca de 400 meteoritos marcianos foram encontrados aqui na Terra, o que torna essa rocha um verdadeiro item de colecionador.

Técnicos afirmam que o meteorito foi expelido da superfície de Marte após o impacto de um asteroide, que gerou uma força enorme e transformou parte do solo marcado em vidro derretido. Uma crosta vítrea é visível em sua superfície, formada enquanto atravessava nossa atmosfera.

A dualidade do valor

A vice-presidente de Ciência e História Natural da Sotheby’s, Cassandra Hatton, comentou sobre a importância histórica do meteorito:

“NWA 16788 é uma descoberta extraordinária — o maior meteorito de Marte já encontrado na Terra e o mais valioso do seu tipo já leiloado. Seu tamanho impressionante e sua coloração avermelhada o tornam uma joia rara da ciência planetária.”

No entanto, nem todos veem com bons olhos a ideia de que uma peça tão valiosa para a ciência pode ir parar nas mãos de um colecionador particular. O paleontólogo Steve Brusatte, da Universidade de Edimburgo, expressou sua preocupação:

“Seria uma pena se ele fosse trancado no cofre de um colecionador bilionário. Ele pertence a um museu, onde pode inspirar gerações.”

Por outro lado, a cientista planetária Julia Cartwright, da Universidade de Leicester, tem outra perspectiva:

“Se não houvesse um mercado, muitas dessas amostras nunca seriam encontradas. O comércio de meteoritos contribui significativamente para a ciência. O ideal é que a ciência e os colecionadores caminhem juntos.”

Um interesse que não para de crescer

O fascínio por meteoritos de Marte não é novidade. Em fevereiro de 2021, um meteorito menor com traços da atmosfera marciana foi vendido por US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão), demonstrando o quanto o interesse por objetos espaciais continua forte.

Embora o futuro do NWA 16788 permaneça incerto até o leilão, uma pequena amostra já foi separada para estudos no Observatório da Montanha Roxa, na China. Isso assegura que, mesmo que a rocha vá para mãos privadas, seu legado científico ainda poderá ser explorado.

No fim das contas, esse meteorito representa mais do que um bem comercial. É uma conexão real com Marte, uma peça única do universo que ajuda a contar a história do nosso Sistema Solar. E que, em breve, pode se tornar uma das rochas mais caras do mundo.