Mercúrio retrógrado em julho: signos que precisam se cuidar

Áries : Os arianos podem sentir um aumento de impaciência, o que pode levar a desavenças com irmãos, amigos ou colegas. É um bom momento para ouvir com atenção e refletir antes de agir.

Touro : Taurinos devem estar atentos a problemas financeiros, como pagamentos atrasados e gastos inesperados. É aconselhável revisar as finanças e evitar compras impulsivas até após o fim do período retrógrado.

Virgem: Virginianos podem se deparar com mal-entendidos no ambiente de trabalho e atrasos em projetos. É importante revisar todas as informações com atenção.