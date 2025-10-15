Notícias

Corpo de menino é encontrado na margem do rio e delegado revela novidade

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 50 minutos atrás
1 minuto de leitura
C0rpo do menino é encontr4do na margem do rio e delegado revela algo que ninguém esperava... Ver mais
Corpo de criança que sumiu de dentro de casa é encontrado em margem de rio no PR

O desaparecimento do pequeno Arthur da Rosa Carneiro, de apenas dois anos, deixou a comunidade rural de Tibagi, no Paraná, em estado de choque. O menino estava brincando em frente à casa quando, de repente, sumiu sem deixar nenhum rastro.

A mãe, uma adolescente de apenas 15 anos, percebeu o silêncio inesperado e rapidamente saiu em busca do filho. “Achei que ele estava atrás da casa, como sempre faz. Fui chamando, e nada”, contou, visivelmente emocionada.

Desde que o menino desapareceu, a situação mobilizou vizinhos, bombeiros, drones e até cães farejadores. A esperança de encontrá-lo vivo cresce a cada momento, mas a angústia é palpável para todos.

As horas mais longas da vida de uma mãe

Arthur estava descalço e vestia uma calça marrom clara. O terreno ao redor da casa é acidentado, cheio de lama e mato alto, o que torna a busca ainda mais complicada. Os bombeiros ressaltam que cada minuto conta, e qualquer pista pode ser crucial.

A Polícia Civil está explorando várias possibilidades — desde uma simples perda no matagal até a suspeita de sequestro. “Nada está descartado. Estamos ouvindo todos que convivem com a família”, afirmou um dos investigadores.

Enquanto isso, o nome do menino virou assunto nas redes sociais, com a hashtag #ProcuraArthur, mobilizando centenas de pessoas dispostas a ajudar, tanto virtualmente quanto nas ruas, em busca de qualquer sinal.

A força de uma comunidade e a esperança que resiste

Os moradores de Tibagi estão se unindo, caminhando pelas margens do rio e pelas trilhas da região, mesmo enfrentando a chuva e o desgaste físico. “Ninguém consegue dormir direito. É como se o filho de todo mundo tivesse desaparecido”, disse uma vizinha, refletindo a dor coletiva.

No meio do desespero, a mãe tenta manter a esperança. “Eu só quero meu filho de volta. Ele é muito pequeno para estar sozinho”, desabafou, demonstrando a fragilidade e a força que as mães carregam.

Enquanto o tempo passa, a situação de Arthur traz à tona um alerta para todos: em áreas rurais, o perigo pode se esconder onde menos se imagina. E mesmo em meio ao medo e à incerteza, a fé e a esperança permanecem firmes para aqueles que não desistem.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 50 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Mulher M0rre Em Suíte Privativa No M0tel Com Namorado, Após Bater Sua…Ver mais

Mulher morre em motel após discutir com namorado

10 minutos atrás
Padre é peg0 com noiva de membro da igreja em casa paroquial sem rou... Veja o vídeo

Padre é flagrado com noiva de fiel em casa paroquial

25 minutos atrás
"Estou tentando vencer o c…Ver mais

Superando o desafio: como enfrentar a confiança baixa

45 minutos atrás
O Irã sofre afundamento do solo de até 25 cm por ano, colocando em risco sítios históricos como Persépolis. Especialistas da Unesco reforçam a urgência de manejo sustentável das águas subterrâneas.

Unesco adverte sobre ameaça da água ao patrimônio no Irã

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo