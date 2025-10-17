Megacarreta de 123 metros bloqueia rodovia e causa transtornos

Uma carreta super pesada, pesando cerca de 850 toneladas, parou o trânsito na Rodovia Fernão Dias, em Camanducaia, no sul de Minas Gerais. O incidente aconteceu na tarde de segunda-feira (13) e, de acordo com a Arteris, a concessionária que administra a rodovia, o veículo teve um defeito e ficou parado por aproximadamente 25 horas.

O problema ocorreu no quilômetro 916, na direção de Belo Horizonte. Com a carreta obstruindo as faixas, o tráfego ficou completamente bloqueado, causando um grande congestionamento até que a estrada fosse liberada na terça-feira (14).

Uma equipe técnica, contratada pela empresa responsável pela carga, teve que realizar reparos para garantir que a carreta pudesse seguir viagem de forma segura. Esses serviços foram finalizados na quinta-feira (16), permitindo a normalização do tráfego.

Essa megacarreta, com impressionantes 123 metros de comprimento, saiu de Atibaia, em São Paulo, na quinta-feira (9). Seu destino final é o estado de Goiás, mas a previsão de chegada é só em janeiro de 2026. Isso se deve ao deslocamento lento e às necessárias paradas técnicas ao longo da rota.

É interessante notar que essa carreta é realmente colossal, possuindo 44 eixos e 264 pneus. Após o reposicionamento do veículo, a Arteris informou que o fluxo na rodovia foi normalizado em ambos os sentidos, trazendo alívio para os motoristas que passavam pela região.