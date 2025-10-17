Profissão Repórter retorna ao Fantástico em 2026

Em 2026, a TV Globo planeja mudar a forma como apresenta seu conteúdo de jornalismo e comportamento. O programa “Profissão Repórter” voltará a fazer parte do “Fantástico”, com uma edição especial aos domingos. Essa mudança ocorre devido à realização da Copa do Mundo e às eleições presidenciais, que vão lotar a programação entre janeiro e outubro, dificultando a exibição do programa no seu horário habitual.

Com essa reestruturação, o “Profissão Repórter” será apresentado em um formato reduzido, mas mantendo sua essência. O programa, que foi criado como um quadro dentro do “Fantástico” em 2006, se tornou um programa independente em 2008. A equipe original, liderada por Caco Barcellos, permanecerá, e a emissora confirma que não haverá cortes na equipe, ajudando assim na formação de novos talentos no jornalismo brasileiro.

Atualmente, o “Profissão Repórter” é exibido nas noites de terça-feira e tem alcançado uma média de 8 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados do Kantar Ibope Media.

Além disso, durante o evento “Upfront Globo 2026”, também foi anunciado o novo quadro do influenciador Felca, que se concentrará em temas de saúde emocional e o impacto das redes sociais. Serão seis episódios que abordarão questões como autoestima, bullying, relacionamentos e bem-estar digital, com o foco em oferecer um espaço de acolhimento e reflexão, especialmente para o público jovem.

Esse novo quadro vai misturar depoimentos reais, histórias inspiradoras e análises de psicólogos e educadores, buscando criar um diálogo entre entretenimento e responsabilidade social. A Globo pretende ampliar o debate sobre comportamento digital nas famílias, promovendo o uso consciente da tecnologia e limites saudáveis para o tempo de tela.