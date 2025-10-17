Entretenimento

Profissão Repórter retorna ao Fantástico em 2026

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Caco Barcellos apresenta o Profissão Repórter. Foto: Divulgação/Globo
Globo leva "Profissão Repórter" de volta ao "Fantástico" em 2026

Em 2026, a TV Globo planeja mudar a forma como apresenta seu conteúdo de jornalismo e comportamento. O programa “Profissão Repórter” voltará a fazer parte do “Fantástico”, com uma edição especial aos domingos. Essa mudança ocorre devido à realização da Copa do Mundo e às eleições presidenciais, que vão lotar a programação entre janeiro e outubro, dificultando a exibição do programa no seu horário habitual.

Com essa reestruturação, o “Profissão Repórter” será apresentado em um formato reduzido, mas mantendo sua essência. O programa, que foi criado como um quadro dentro do “Fantástico” em 2006, se tornou um programa independente em 2008. A equipe original, liderada por Caco Barcellos, permanecerá, e a emissora confirma que não haverá cortes na equipe, ajudando assim na formação de novos talentos no jornalismo brasileiro.

Atualmente, o “Profissão Repórter” é exibido nas noites de terça-feira e tem alcançado uma média de 8 pontos na Grande São Paulo, de acordo com dados do Kantar Ibope Media.

Além disso, durante o evento “Upfront Globo 2026”, também foi anunciado o novo quadro do influenciador Felca, que se concentrará em temas de saúde emocional e o impacto das redes sociais. Serão seis episódios que abordarão questões como autoestima, bullying, relacionamentos e bem-estar digital, com o foco em oferecer um espaço de acolhimento e reflexão, especialmente para o público jovem.

Esse novo quadro vai misturar depoimentos reais, histórias inspiradoras e análises de psicólogos e educadores, buscando criar um diálogo entre entretenimento e responsabilidade social. A Globo pretende ampliar o debate sobre comportamento digital nas famílias, promovendo o uso consciente da tecnologia e limites saudáveis para o tempo de tela.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Ahsen Eroğlu vive a temperamental Duru Günes na novela turca Mãe

Record lança novela turca mãe com Ahsen Eroğlu no elenco

5 horas atrás
Reprodução

Record planeja reformulação dos domingos com foco no Brasileirão 2026

7 horas atrás
Ronald Sotto. Foto: Reprodução/Facebook

Ronald Sotto é protagonista da novela “Nobreza do Amor” na Globo

8 horas atrás
Marcos Palmeira e Dira Paes em “Três Graças”. Foto: Estevam Avellar/Globo

Dira Paes brilha em “Três Graças” e inicia nova fase na Globo

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo