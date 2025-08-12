Mecânico instala motor V8 de Ferrari em moto de 267 kg

Colocar um motor V8 de 3,5 litros da Ferrari em uma motocicleta parece algo de cinema, mas para o construtor Max Hazan, essa ideia se tornou uma realidade impressionante. Ele não apenas sonhou com isso, mas dedicou tempo e talento para criar uma moto sob medida, feita para receber esse poderoso propulsor.

O projeto começou há meses, e agora a máquina está pronta, com um design estiloso no estilo café racer. Ela se chama HF355, uma homenagem ao motor que equipou a Ferrari F355 de 1994 a 1999. É uma verdadeira obra de arte sobre duas rodas.

Esse motor V8, famoso pelo seu som inconfundível, chega a girar quase 10.000 rpm e gera incríveis 400 cavalos de potência, acompanhado de uma caixa de câmbio de seis marchas. Imagina a adrenalina disso tudo!

Peso e desempenho

A HF355 pesa cerca de 250 kg a seco, e com todos os fluidos, essa cifra sobe para 267 kg. Para se ter uma ideia, quase metade desse peso vem apenas do motor, somando 107 kg. Isso a torna cerca de 45 kg mais pesada do que uma moto esportiva comum de 1.000 cc, mas a troca compensa quando falamos em desempenho.

A relação entre potência e peso é de aproximadamente 0,67 cv/lb, superando até mesmo a famosa BMW S1000 RR, que fica em 0,46 cv/lb. Para lidar com o calor, Hazan investiu em um sistema de resfriamento eficaz, com um radiador posicionado sob o motor e operado por quatro ventiladores elétricos controlados por computador.

Estrutura totalmente personalizada

Uma das coisas mais legais dessa moto é que não existe um chassi original por trás dela. Hazan projetou a HF355 para que todos os componentes se conectassem diretamente ao motor e à transmissão.

Ela conta com uma ECU personalizada, carroceria em fibra de carbono, escapamentos feitos sob medida e suspensões que são praticamente exclusivas. A carenagem frontal tem um para-brisa de acrílico e aletas aerodinâmicas, que realçam não só o visual, mas também a performance.

Hazan cuidou de todos os detalhes, utilizando materiais compostos e moldes feitos por ele mesmo, o que torna essa moto verdadeiramente artesanal. Sem uma moto "doadora", cada parte foi pensada para encaixar perfeitamente.

Ajustes de ergonomia

O comprimento da moto é semelhante ao de uma moto de aventura, mas Hazan fez questão de encurtar a distância entre eixos para 1.600 mm. Isso mantém a essência esportiva com uma aparência clássica.

A ergonomia recebeu atenção especial, garantindo que a altura do assento, a posição dos pedais e o alcance do guidão fossem adaptados para proporcionar uma pilotagem confortável. Esses ajustes mostram que o foco não é apenas na potência ou na estética, mas principalmente na experiência de condução. Afinal, pilotar um V8 exige muito mais do que coragem — requer controle total.

Exclusividade garantida

As especificações finais da HF355 ainda não foram divulgadas, permanecendo como “em desenvolvimento” no site da Hazan. O que fica claro é que essa moto não será produzida em série. Trata-se de uma peça única, uma amostra do que a personalização extrema pode alcançar.

Quem terá coragem de pilotar essa incrível criação ainda é um mistério. Mas, com a HF355, Hazan demonstra que até as ideias mais improváveis podem se tornar realidade, desde que haja visão, técnica e muita dedicação.