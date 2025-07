MEC adota compra escalonada de livros focando em português e matemática

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) anunciou uma nova estratégia de compra de materiais didáticos para o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que é fundamental para a educação pública no Brasil. Diante de um cenário orçamentário desafiador, a entidade decidiu implementar a compra escalonada de livros para o ensino fundamental. Essa abordagem foi escolhida em resposta à demanda das escolas de todo o país e após uma avaliação das equipes pedagógicas envolvidas.

Inicialmente, o FNDE vai focar na aquisição de livros das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Após essa etapa, serão adquiridos materiais relacionados a outras áreas do conhecimento. Essa estratégia busca facilitar o planejamento e a implementação do programa, assegurando que os alunos tenham acesso aos recursos necessários para o aprendizado.

Além disso, o FNDE garantiu que os materiais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão assegurados, com o processo de licitação já em fase final. Isso é um avanço importante para proporcionar acesso à educação a todos, independentemente da idade.

As definições sobre como serão feitas as aquisições para o Ensino Médio vão ser divulgadas em um momento posterior. O objetivo é continuar aprimorando o PNLD para atender as necessidades educacionais dos alunos brasileiros, considerando sempre as limitações orçamentárias e a importância de fornecer suporte às escolas públicas.