Matt Cameron deixa o Pearl Jam após anos na banda

Após 27 anos de parceria, Matt Cameron anunciou sua saída da banda Pearl Jam. O baterista e a banda se manifestaram por meio de declarações publicadas nas redes sociais.

Cameron compartilhou uma mensagem expressando sua gratidão pela longa trajetória ao lado do grupo, que começou em 1998. Em seu post, ele mencionou: “Após 27 anos incríveis, estou dando meus últimos passos no palco como parte do poderoso Pearl Jam. Agradeço de coração a Jeff, Ed, Mike e Stone por me convidarem para fazer parte dessa jornada que foi repleta de amizades, arte, desafios e risadas. Serei eternamente grato a toda a equipe, ao staff e aos fãs ao redor do mundo. Foi uma experiência incrível. Mais novidades em breve. Obrigado a todos do fundo do meu coração.”

A banda também se manifestou, destacando a importância de Cameron em sua história. Eles afirmaram: “Matt foi um dos nossos primeiros heróis musicais, vindo de bandas como Skinyard e Soundgarden. Ele trouxe força e musicalidade à nossa trajetória nos últimos 27 anos, tanto nos shows ao vivo quanto nas gravações de estúdio. Esse foi um capítulo fundamental para nós, e desejamos a ele tudo de bom. Sentiremos muito sua falta e ele sempre será nosso amigo na arte e na música. Nós te amamos, Matt.”

Matt Cameron se juntou ao Pearl Jam no final da década de 90, após o fim do Soundgarden, que se separou em 1997. Ele recordou que inicialmente estava trabalhando em um projeto de estúdio quando recebeu uma ligação de Stone Gossard para saber se poderia acompanhar a banda em uma turnê, após a saída do baterista Jack Irons. Cameron conseguiu aprender rapidamente as músicas da banda e, a partir de então, tornou-se membro fixo.

O primeiro álbum em que participou foi “Binaural”, lançado em 2000, e desde então ele esteve presente em todos os lançamentos do Pearl Jam, mesmo quando o Soundgarden se reuniu em 2010.

Atualmente, o Pearl Jam tem apenas um show programado para o restante de 2025, informações detalhadas estão disponíveis no site da banda.