Martinho da Vila: da carreira militar ao samba popular brasileiro

Foto de Diego Marques Diego Marques
Martinho da Vila jovem entre a farda militar e o samba brasileiro
Martinho da Vila conciliou a farda do Exército com os primeiros passos no samba. Imagem: Reprodução por IA

Martinho da Vila é um verdadeiro ícone do samba, e sua história é tão rica quanto suas músicas. Nascido em Duas Barras, no Rio de Janeiro, Martinho José Ferreira é um exemplo de como diferentes caminhos podem levar a um mesmo destino: a paixão pela música. Antes de brilhar nos palcos, ele serviu como sargento no Exército. Uma trajetória que parece inusitada, mas que fez toda a diferença na sua formação artística.

Durante seu tempo no quartel, Martinho não deixou a música de lado. Ali, entre uma ordem e outra, ele se encontrava nas rodas de samba e em bares cariocas. Nesses encontros, começou a compor seus primeiros versos, que mais tarde se transformariam em sucessos queridos pelo público. A vida militar, embora exigente, ajudou a moldar sua disciplina e postura, mas foi o samba que lhe deu a verdadeira voz.

O grande divisor de águas na carreira do artista foi em 1967, quando ele venceu a Noite da Música Popular Brasileira com a canção “Menina Moça”. Essa vitória no festival da TV Record foi um marco que mostrou ao Brasil que esse sargento tinha muito mais a oferecer. Aquela vitória não só destacou sua habilidade como compositor, mas também deu o impulso necessário para elevar o samba a um novo patamar, indo muito além das fronteiras cariocas.

Da farda ao palco nacional

Em 1968, Martinho lançou seu primeiro álbum, “Martinho da Vila”, que também trouxe uma mudança significativa: a sua presença no cenário musical. Canções como “Casa de Bamba” logo se tornaram populares, estabelecendo seu nome na música e mostrando que a combinação da disciplina militar poderia coexistir com a leveza do samba.

Seu trabalho musical trouxe inovações ao gênero, caracterizado por letras que contam histórias, com humor e romantismo, além de valorizar o dia a dia das pessoas. Músicas como “Canta, Canta Minha Gente” e “Devagar, Devagarinho” se tornaram verdadeiros hinos, cantados por várias gerações, e “Mulheres” conquistou tanto o público nacional quanto o internacional.

Segundo especialistas, a transição de Martinho do Exército para a música é um exemplo inspirador de como experiências aparentemente distintas podem se entrelaçar e enriquecer uma trajetória artística.

Símbolo de resistência cultural

O que ele aprendeu no quartel ajudou a moldar sua personalidade, mas foi o samba que garantiu seu lugar na história da música brasileira. Ao longo de sua carreira, Martinho trouxe a voz da comunidade, abordando temas como amor e as vivências cotidianas em suas composições.

Hoje, com mais de 80 anos, Martinho da Vila é muito mais do que apenas um cantor e compositor. Ele é um símbolo de resistência cultural, mostrando que a disciplina de um desfile militar pode se transformar no balanço vibrante de uma roda de samba.

De sargento a cronista da vida brasileira, Martinho se consolidou como um dos embaixadores mais queridos da música popular. Sua história é uma prova viva de que a mistura de diferentes experiências resulta em expressões culturais únicas e ricas.

