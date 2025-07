Marcos Mion apresenta Caldeirão de Inverno em Foz do Iguaçu

Caldeirão com Mion será apresentado em Foz do Iguaçu no próximo sábado

No sábado, dia 19, o programa Caldeirão com Mion terá uma apresentação especial em Foz do Iguaçu, no Paraná. O apresentador Marcos Mion destaca a importância dessas viagens, afirmando que é uma forma de levar as belezas do Brasil para o público. "Adoramos fazer essas viagens e trazer o Brasil para dentro do Caldeirão", afirma.

A estreia contará com um show do grupo Roupa Nova, tendo as famosas Cataratas do Iguaçu como cenário. Durante a temporada, o Caldeirão receberá diversos convidados, incluindo Belo, Nando Reis com seu filho Sebastião, Arnaldo Antunes, Vitor Kley, Marina Sena, Pocah e Zaynara.

No quadro "Sobe o Som", os duelistas Gil do Vigor e Sarah Andrade irão competir contra Giovana Cordeiro e Kenya Sade. Outros artistas como Thiago Oliveira, David Junior e Humberto Martins também participarão nas próximas edições.

Mion revela que uma das atrações locais será a dona Evelina, uma guia turística muito querida na região e que tem uma conexão especial com o Parque Nacional do Iguaçu. Ela é reconhecida por compartilhar a importância e a história do parque, que é um patrimônio natural do Brasil.

O apresentador explica que a escolha de fazer temporadas em diferentes cidades brasileiras surgiu dele, e que a equipe trabalha arduamente para tornar isso realidade a cada seis meses. Foz do Iguaçu foi escolhida devido à sua beleza natural e relevância cultural, além de ser um local importante na novela "Vale Tudo", popularizando ainda mais o programa.

“Queremos oferecer uma experiência abrangente para quem nunca teve a oportunidade de visitar Foz do Iguaçu. Isso inclui contar histórias locais, apresentar personagens e mostrar as belezas naturais da região”, completa Mion.

Ele também ressalta que o diferencial do Caldeirão é a autenticidade. “O programa não é apenas uma atração na TV; ele se torna um convidado especial nas casas das pessoas, trazendo alegria e inspiração”, menciona.

Marcos Mion destaca que seu compromisso com o público é genuíno e que sua paixão pela comunicação é o que torna cada episódio especial. “A relação com o público vai além da audiência; ela é baseada no carinho e na conexão, o que é fundamental para a longevidade desse relacionamento”, conclui.

O Caldeirão com Mion conta com a apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti, com produção de Tatynne Lauria e Matheus Pereira, sob a direção de gênero de Monica Almeida.