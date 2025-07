Mar de água doce no Brasil produz 85 mil toneladas de peixe

A disputa pelo título de maior açude de peixes do Brasil é um pouco complicada, já que temos dois campeões. De um lado, está o Açude Castanhão, no Ceará, que se destaca pelo enorme volume de água. Do outro, temos o reservatório de Ilha Solteira, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, que lidera em produção de pescado.

Cada um desses açudes traz características únicas e contribui de maneiras diferentes para a aquicultura no Brasil. Segundo o Anuário 2025 da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), a produção em tanques-rede no reservatório de Ilha Solteira é, sem dúvida, impressionante. Essa diversidade de usos dos recursos hídricos é fundamental para a segurança alimentar e o desenvolvimento do setor aqui no nosso país.

Definindo “maior”: a diferença entre volume de água e produção de peixes

Para entender qual é o maior açude de peixes do Brasil, é importante diferenciar dois conceitos:

Volume de água: refere-se ao tamanho físico do reservatório, ou seja, à capacidade de armazenamento.

Produção de pescado: diz respeito à quantidade de peixes produzidos anualmente, medida em toneladas.

Aqui, o Brasil tem líderes em cada uma dessas categorias, o que mostra a riqueza dos nossos recursos.

O campeão em volume de água: o Açude Castanhão, no Ceará

Quando o assunto é a capacidade de armazenamento, não há dúvidas: o Açude Castanhão é o grande vencedor.

Nome oficial: Açude Público Epitácio Pessoa

Açude Público Epitácio Pessoa Localização: Alto Santo, Ceará, sobre o leito do rio Jaguaribe

Alto Santo, Ceará, sobre o leito do rio Jaguaribe Capacidade: impressionantes 6,7 bilhões de metros cúbicos de água

Inaugurado em 2003, o Castanhão é uma obra do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). Ele desempenha um papel vital na segurança hídrica do sertão nordestino e tem uma produção de tilápia que chega a mais de cinco mil toneladas por ano.

O líder em produção de peixes: o “mar de água doce” de Ilha Solteira

Se o critério for a produção de peixes, o título de maior açude de peixes do Brasil vai para o reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira.

Localização: Rio Paraná, na fronteira entre São Paulo e Mato Grosso do Sul

Rio Paraná, na fronteira entre São Paulo e Mato Grosso do Sul Produção Anual: mais de 85 mil toneladas de pescado, principalmente tilápia

O município de Ilha Solteira se tornou o maior produtor de peixes de cultivo em águas da União, consolidando o reservatório como o principal polo de aquicultura do país.

A criação de tilápias em tanques-rede

Uma das chaves para o sucesso de Ilha Solteira é o método de produção. A criação de tilápias é feita em tanques-rede, que são gaiolas flutuantes no imenso lago da usina. Esse sistema permite que os peixes sejam concentrados e alimentados de forma mais eficiente, resultando em uma produtividade muito superior a outros métodos.

Um campeão para cada critério

Então, qual é o maior açude de peixes do Brasil? Na verdade, a resposta é dupla:

Maior em volume de água: Açude Castanhão , no Ceará.

, no Ceará. Maior em produção de peixes: Reservatório de Ilha Solteira, na divisa de SP e MS.

Esses dois gigantes não apenas refletem a força dos recursos hídricos no Brasil, mas também destacam o potencial do nosso país tanto para abastecimento quanto para a produção de alimentos.