Mansão de R$ 85 milhões em Valinhos chama atenção nas redes sociais

Uma mansão em Valinhos, no interior de São Paulo, que está avaliada em R$ 85 milhões, virou atração nas redes sociais, especialmente no TikTok. A corretora de imóveis Mônica Poplawski mostrou o imóvel em vídeos que rapidamente conquistaram milhões de visualizações. A casa impressiona não só pelo preço, mas por sua sofisticação, tecnologia de ponta e espaços que mais parecem de um resort de luxo.

Desde que os vídeos foram ao ar, a curiosidade do público aumentou bastante. Mônica já recebeu propostas, mas a propriedade ainda não foi vendida. Isso mostra o quanto esse tipo de imóvel atrai atenção, especialmente nas plataformas digitais.

Estrutura grandiosa da mansão

A mansão ocupa uma área construída de 3.583 m², em um terreno de 7.751 m², onde cada detalhe transmite exclusividade. Um dos principais destaques é uma ducha sensorial, que custa cerca de 250 mil euros, evidenciando o investimento em itens diferenciados. Também há espreguiçadeiras de mármore aquecidas, importadas da Inglaterra.

Além disso, a casa conta com uma sala de cinema confortável, equipada com poltronas de couro reclináveis, uma academia com vista ampla e um espaço gourmet que proporciona deliciosas experiências culinárias com duas churrasqueiras. Não podemos esquecer da piscina de 25 metros, toda revestida em travertino nero e rodeada por esculturas deslumbrantes, com jardins cuidados por robôs de origem sueca.

Detalhes luxuosos da mansão

Na suíte principal, o banheiro se destaca pela bancada feita de lápis-lazúli, uma pedra semipreciosa que raramente aparece em residências. O spa da casa é outro show à parte, com jacuzzis de água doce e salgada, saunas e ofurôs que tornam o espaço ainda mais especial.

Esses detalhes luxuosos ajudam a explicar por que tanta gente se sente atraída por conhecer cada espaço dessa mansão impressionante.

Sucesso digital

Os vídeos de Mônica Poplawski viralizaram com facilidade. Até agora, eles já acumularam mais de 2,3 milhões de visualizações. Essa combinação de luxo incomum, a curiosidade do público e a força das redes sociais transformaram a mansão em um verdadeiro fenômeno online.

E mesmo sem um comprador definido, o imóvel continua a despertar interesse, oferecendo um vislumbre de um estilo de vida que poucos conseguem viver na prática.