Mansão de R$ 3,5 bilhões em Hollywood redefine o luxo

Um novo ícone do luxo em Hollywood está chamando a atenção. O Château Élysée Heights, uma mansão avaliada em incríveis 620 milhões de dólares — algo em torno de R$ 3,5 bilhões — é uma mistura perfeita do charme aristocrático francês com a modernidade da arquitetura contemporânea. De lá, tem-se uma vista deslumbrante de Los Angeles e do Oceano Pacífico, que impressiona qualquer um.

Esse projeto sofisticado une tradição e inovação, tornando-se um dos imóveis mais exclusivos dos Estados Unidos. A casa principal conta com 1.258 metros quadrados de área construída, além de uma acolhedora residência para hóspedes com 382 m². Os interiores são suntuosos e repletos de detalhes em mármore e bronze, garantindo um toque de elegância.

Entre as atrações da mansão estão uma suíte master com uma incrível varanda infinita, um spa luxuoso, um cinema particular e uma galeria de carros que abriga o raro Rolls-Royce Boat Tail. Mas não é só dentro que o charme impera. A área externa é igualmente deslumbrante, com jardins bem cuidados, fontes ornamentais, extensos terraços e lindas piscinas. Tudo isso cria um ambiente perfeito para relaxar e desfrutar do que há de melhor.

O Château Élysée evoca a imagem de um castelo nas alturas de Hollywood, cercado por um cenário de natureza exuberante e um ar de exclusividade.

A origem do lendário Château Élysée

Localizado na Franklin Avenue, o Château Élysée foi construído em 1927. A idealizadora foi Elinor “Nell” Ince, viúva do famoso produtor Thomas Ince, e o projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Arthur E. Harvey. A construtora Luther T. Mayo Inc. foi responsável pela edificação deste elegante estilo château normando, que tem sua origem nas residências francesas do século XVII.

Originalmente, o local foi concebido como um “hotel-apartamento” de luxo, destinado a atrair as estrelas de Hollywood. Nesse espaço, os hóspedes podiam usufruir de serviços exclusivos, jardins formais e até mesmo quadras de tênis. No entanto, em 1943, o imóvel foi vendido e, em 1951, transformado em uma casa de repouso de alto padrão chamada Fifield Manor.

Um patrimônio cultural da era de ouro

A partir de 1973, o Château Élysée passou a ser a sede do Church of Scientology Celebrity Centre International e do hotel Manor. Em 1987, foi reconhecido oficialmente como Marco Histórico-Cultural de Los Angeles, sob o número 329.

Com seus 8.013 m² de área total, o Château Élysée permanece como um ícone do glamour, representando um legado significativo da era de ouro do cinema norte-americano.