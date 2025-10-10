Mansão de Oprah Winfrey na Califórnia tem jardim de rosas

A mansão de Oprah Winfrey em Montecito, na Califórnia, é realmente especial. Mais do que uma casa, ela é um verdadeiro santuário que revela o jeito de viver e a filosofia da apresentadora. Conhecida como “Terra Prometida”, a propriedade cobre cerca de 70 acres e mistura paisagismo clássico com um design neogeorgiano. Por lá, podem ser encontrados jardins exuberantes, um pomar, uma casa de hóspedes, quadras esportivas e um lago com carpas. Mas o que realmente brilha é o jardim de rosas, que conta com mais de 600 roseiras e uma charmosa casa de chá.

Esse espaço foi idealizado para proporcionar refúgio e introspecção. Cercada por montanhas e com vista para o oceano Pacífico, Oprah considera a propriedade uma parte fundamental de seu bem-estar emocional e espiritual. Ela mantém uma rotina que inclui meditações, leituras e momentos de silêncio. Em palavras suas, "Saber que esse lugar existe me restaura", um reflexo do quanto esse ambiente é importante para sua identidade.

O jardim de rosas e a “Hallelujah Lane”

O jardim de rosas é, sem dúvida, a joia da “Terra Prometida”. Com mais de 600 roseiras, o espaço foi projetado pelo famoso paisagista Dan Bifano, responsável por projetos de outras celebridades como Barbra Streisand e Tom Ford. Essa área se estende por cerca de 1 acre (aproximadamente 4 mil m²) e foi cuidadosamente planejada para garantir que sempre haja flores em diferentes estágios de desabrochar ao longo do ano.

Um caminho de cascalho branco guia os visitantes por canteiros organizados, cercados por arbustos e ciprestes, até uma fonte de cobre que serve como ponto focal do jardim. As roseiras foram escolhidas não só pela beleza das cores, mas também por suas fragrâncias, incluindo variedades como Sambreuil e Brass Band, com seu vibrante tom laranja.

Um dos trechos mais especiais é a Hallelujah Lane, uma trilha florido em homenagem à avó de Oprah, que sempre sonhou com um lugar assim para a neta.

A casa de chá e o refúgio pessoal de Oprah

No coração do jardim, encontramos a casa de chá particular, um cantinho bem íntimo da propriedade. Construída em madeira e vidro, essa estrutura foi desenhada para se misturar à natureza e oferecer vistas deslumbrantes do oceano e das montanhas de Santa Bárbara.

O espaço é reservado para momentos de reflexão — nenhuma reunião de trabalho acontece ali, seguindo uma regra pessoal da apresentadora. O interior é decorado com poltronas de vime verde, móveis rústicos e amplas janelas, permitindo que a luz natural ilumine o ambiente. Na entrada, glicínias criam um caminho perfumado. Oprah já comentou que “não preciso vir aqui todos os dias; só de saber que este lugar existe, me sinto em paz.”

A mansão principal e o valor da “Terra Prometida”

A mansão principal possui 23 mil pés quadrados (cerca de 2.100 m²) e segue o estilo neogeorgiano, unindo luxo e elegância. Com seis quartos, 14 banheiros, dez lareiras, duas salas de cinema, uma biblioteca e uma cozinha enorme que é o coração da casa, não faltam espaços confortáveis.

Oprah adquiriu a propriedade por US$ 50 milhões em 2001, e após várias reformas e expansões, seu valor atual gira entre US$ 88 e 100 milhões. Além da mansão, a propriedade conta com pomares de frutas e abacates, um lago com carpas, quadras de tênis, piscina, adega e uma casa de hóspedes de aproximadamente 557 m².

Em 2015, Oprah ampliou ainda mais seu espaço ao comprar a fazenda equestre Seamair Farm, adicionando áreas produtivas e de lazer à “Terra Prometida”.

O nome “Promised Land” foi escolhido por Oprah como símbolo de suas conquistas pessoais e espirituais ao longo dos anos. Para ela, a casa representa a liberdade conquistada após muitos desafios. Em suas palavras, é um “lugar onde a alma respira”.

Além da beleza, cada detalhe da propriedade reflete o compromisso de Oprah com autoconsciência, equilíbrio e momentos de pausa. O jardim é cultivado com princípios sustentáveis, harmonizando estética e preservação ambiental. O resultado é um espaço que combina sofisticação e propósito, onde o luxo se torna um convite à reflexão.