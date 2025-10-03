Maior hospital do Brasil: 2 mil leitos e 20 mil funcionários

O maior hospital do Brasil, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, é uma verdadeira joia da saúde pública. Com mais de 2 mil leitos e aproximadamente 20 mil profissionais atuando, a movimentação por lá é tão intensa que pode ser comparada ao fluxo de grandes aeroportos. Todos os dias, pacientes, acompanhantes, estudantes e funcionários circulam por suas dependências, mostrando como esse lugar é fundamental não apenas para atender a saúde da população, mas também para a pesquisa acadêmica e formação de novos médicos.

### A origem do maior hospital do Brasil

A história do Hospital das Clínicas é marcada por grandes avanços na medicina brasileira. A ideia de criar esse hospital-escola surgiu em 1915, com apoio da Fundação Rockefeller, para oferecer um espaço moderno onde ensino, pesquisa e atendimento médico pudessem coexistir. As obras foram iniciadas em 1938, e a grande inauguração aconteceu em 1944. Desde então, o HC se tornou referência em alta complexidade, sendo um hospital público e universitário ao mesmo tempo. Muitas inovações na saúde no Brasil têm suas raízes no trabalho realizado ali, como os primeiros transplantes de rim e coração.

### Estrutura que impressiona pela grandiosidade

O Hospital das Clínicas não é apenas um único prédio; ele é um complexo imenso que abriga institutos como o Instituto do Coração (InCor), o Instituto do Câncer de São Paulo (ICESP) e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT). Cada uma dessas unidades funciona de maneira quase autônoma, mas todas estão conectadas pelo mesmo objetivo de oferecer atendimento de qualidade. É essa estrutura que possibilita milhões de atendimentos anualmente, tanto em consultas planejadas quanto em emergências, reforçando a ideia de que o movimento de pessoas por ali realmente lembra o de uma cidade.

### Pioneirismo e avanços na medicina brasileira

O HC sempre esteve na vanguarda da medicina. Em 1965, por exemplo, ele foi o responsável pelo primeiro transplante de rim da América Latina. Três anos depois, fez história com o primeiro transplante de coração do Brasil, e em 1988, alcançou um marco mundial ao realizar o primeiro transplante intervivos de fígado do mundo. Além disso, o hospital também introduziu tecnologias inovadoras no sistema público de saúde, como a ressonância magnética na década de 1990 e facilitou a reprodução assistida, sendo o local do primeiro bebê de proveta em um hospital público do Brasil. Atualmente, iniciativas como a telemedicina e o projeto OpenCare 5G estão sendo implementadas para conectar especialistas a pacientes em áreas remotas, ampliando ainda mais o alcance do hospital.

### Movimento humano e impacto social

O Hospital das Clínicas é uma verdadeira cidade em movimento, recebendo milhares de pessoas diariamente. Esse fluxo intenso resulta em milhões de consultas e procedimentos por ano, se comparando às atividades de grandes centros urbanos. Além de atender diretamente os pacientes, o HC também desempenha um papel crucial na formação de novos médicos e especialistas, sendo um dos principais polos de ensino do Brasil. A combinação de assistência, ensino e pesquisa transforma o HC em um ecossistema de saúde completo, produzindo uma nova geração de profissionais altamente capacitados.

Assim, o Hospital das Clínicas da USP é mais do que um hospital; ele é um símbolo de como saúde, ciência e logística se conectam de maneira impressionante, oferecendo milhares de leitos e serviços, com um impacto significativo na vida das pessoas.