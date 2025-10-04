Lutador egípcio puxa iate de 700 toneladas e busca recorde

No último sábado, a cidade de Hurghada, no Egito, se tornou o cenário de uma façanha impressionante. O lutador egípcio Ashraf Mahrous, conhecido como Kabonga, fez algo que parece filme: ele puxou um iate de 700 toneladas só com os dentes!

Kabonga amarrou uma corda na embarcação de 15 metros e, com um esforço tremendo, conseguiu movê-la alguns metros. O feito não passou despercebido por quem estava por lá e agora será levado ao Guinness World Records para ver se ele realmente quebrou um recorde.

Ele mesmo afirmou: “Hoje, vim quebrar o recorde mundial”. O atleta acredita que superou a marca anterior, que pertence ao ucraniano Oleg Skavysh, famoso por puxar um navio de 650 toneladas usando a mesma técnica.

Desafio de força e fé

Para Kabonga, esse desafio não é apenas sobre força física, mas também sobre fé. Ele declarou que o desejo de realizar essa proeza é uma forma de mostrar ao mundo que esse talento é uma benção divina. Ele comemorou, ainda recuperando o fôlego: “Provei aos meus amigos e ao mundo inteiro que Deus me abençoou por ser o homem mais forte do mundo”. E não é a primeira vez que ele enfrenta desafios desse tipo. Kabonga já puxou um trem de 279 toneladas e moveu carros apenas com os dentes.

Após obter a validação oficial do Guinness, ele espera que seu nome entre para a lista dos recordistas mundiais.

Treino e disciplina rigorosa

Esse desempenho excepcional é fruto de uma rotina puxada. Kabonga treina cerca de seis horas por dia e tem uma dieta focada em proteínas, que ajuda a fortalecer tanto o corpo quanto a mandíbula. Ele acredita que o segredo para essa força está na disciplina: “A força não vem da noite para o dia”.

O papel do Guinness World Records

E por falar em recordes, o Guinness World Records é a instituição que registra essas façanhas incríveis. Criado na década de 1950 por Sir Hugh Beaver, o projeto começou como um jeito de responder a debates em bares sobre quem era o “mais rápido” ou “o maior”. Hoje, conta com uma equipe de especialistas que analisa vídeos, fotos e testemunhos para confirmar a autenticidade de cada registrado. E quem sabe, o desafio de Kabonga não será o próximo a fazer parte dessa história incrível?