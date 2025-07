Lucro do FGTS: direitos, cálculo e data de pagamento

O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) anunciou, na quinta-feira (24), a distribuição de parte dos lucros obtidos pelo fundo em 2024. Ao todo, serão pagos R$ 12,9 bilhões até o final de agosto deste ano. Esse valor será destinado a todos os trabalhadores que possuíam contas ativas no FGTS até dezembro de 2023.

De acordo com as informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, que é responsável pela gestão do FGTS, o lucro total do fundo em 2024 alcançou R$ 13,6 bilhões. Desses lucros, 95% serão repassados aos trabalhadores, o que fará com que a rentabilidade das contas do FGTS chegue a 6,05% ao ano. Esse percentual é superior à inflação e corresponde a um acréscimo de 1,16 ponto percentual.

Até o final do ano passado, aproximadamente 235 milhões de contas do FGTS haviam sido abertas, e é importante ressaltar que cada trabalhador pode ter múltiplas contas. Portanto, o valor que cada um vai receber depende do saldo final que tinha em cada conta no FGTS até o final de 2024.

Para entender melhor o impacto dessa rentabilidade, um exemplo pode ser útil: quem tinha R$ 1.000 na conta do FGTS poderá receber cerca de R$ 60,50 ao final do período. Já para um saldo de R$ 10.000, o valor a ser creditado será em torno de R$ 605.

Os trabalhadores que desejam verificar se têm direito a essa distribuição podem consultar o site da Caixa Econômica Federal ou utilizar o aplicativo do FGTS para ter acesso a suas informações.