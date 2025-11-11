Luciano Hang, dono da Havan, é internado de emergência

Recentemente, o empresário Luciano Hang, famoso por sua gestão nas Lojas Havan, precisou ser internado para tratar de uma pressão arterial elevada. Essa notícia rapidamente chamou a atenção de muitos, gerando preocupação sobre a saúde do executivo.

A internação foi uma medida preventiva, já que ele apresentou uma crise de hipertensão, algo que exige cuidados imediatos. Felizmente, após um período de observação, ele recebeu alta e sua situação estava completamente estabilizada.

Esse tipo de episódio é um lembrete importante sobre a saúde. A pressão alta é um problema silencioso e bem comum, que merece nossa atenção. Muitas vezes, as pessoas só procuram ajuda quando os sintomas ficam mais evidentes.

O que é a hipertensão arterial

A hipertensão, conhecida como pressão alta, ocorre quando a força do sangue contra as paredes das artérias é constantemente muito elevada. Isso pode sobrecarregar o coração e danificar os vasos sanguíneos. Embora seja uma condição crônica, com os cuidados adequados é possível controlá-la facilmente.

Um dos grandes problemas da hipertensão é que muitos não sabem que têm. Os sintomas, como dores de cabeça e tontura, nem sempre aparecem, deixando a doença sem ser percebida. Por isso, consideramos a hipertensão um “inimigo invisível”.

O diagnóstico é simples e rápido: é feito pela medição da pressão. Manter uma rotina de check-ups é essencial para detectar qualquer alteração no nosso corpo. O tratamento normalmente envolve medicamentos e mudanças no estilo de vida.

Os principais fatores de risco

Certos hábitos cotidianos têm grande impacto no desenvolvimento da pressão alta. O consumo excessivo de sal, o sedentarismo e o estresse são alguns dos principais vilões. Genética e idade também desempenham um papel importante nesse cenário.

Muitas vezes, a rotina acelerada de trabalho agrava a situação. Longas jornadas, alimentação inadequada e a falta de tempo para relaxar formam uma combinação perigosa. Por isso, é fundamental cuidar da saúde mental assim como da saúde física.

Mudanças pequenas podem fazer uma enorme diferença. Reduzir o sal nas refeições, incluir caminhadas no dia a dia e encontrar hobbies que ajudem a relaxar são atitudes que realmente valem a pena. A prevenção sempre é o melhor caminho.

A importância do acompanhamento médico

Ignorar os sinais do corpo pode levar a sérias consequências. A hipertensão descontrolada é um grande fator de risco para problemas cardiovasculares, como infartos e derrames. Consultas médicas regulares não são apenas recomendadas, mas essenciais.

Quem já tem o diagnóstico deve seguir todas as orientações dadas pelo médico. É importante tomar a medicação nos horários certos e não desistir do tratamento quando já estiver se sentindo melhor. Manter a rotina é fundamental para manter a saúde em dia.

A tecnologia também pode ser uma grande aliada nesse processo. Existem aplicativos que ajudam a monitorar a pressão e lembram sobre a medicação. Mas, nada substitui uma visita ao médico e um bom relacionamento com um profissional de confiança.