Londrina registra 6,6 mil novas vagas de trabalho no semestre

Londrina encerrou o primeiro semestre de 2025 com a criação de 6.656 novos empregos formais, marcando um crescimento de 17,65% em relação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 5.657 vagas. Esses dados foram apresentados recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

No primeiro semestre, o setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos, com 4.154 novas vagas criadas. Outros setores também se destacaram positivamente: a construção civil abriu 1.164 postos, a indústria criou 945, enquanto o comércio registrou 359 e a agropecuária teve 34 novas oportunidades.

Focando no mês de junho, Londrina adicionou 949 postos de trabalho, o que representa um aumento em relação ao mês anterior, mas foi o terceiro pior resultado do ano, superando apenas abril e maio. Em abril, foram abertos 217 empregos e em maio, 946. O mês de fevereiro demonstrou o melhor desempenho até agora em 2025, com a criação de 1.866 vagas.

Especificamente em junho, o setor de serviços continuou a ser o principal responsável pela contratação, somando 638 novas vagas. O comércio ficou em segundo lugar com 185 novas oportunidades, seguido pela indústria com 123 e pela agropecuária com 12. A construção civil foi a única área a ter um saldo negativo, com a perda de nove vagas.

Em comparação com junho do ano passado, que teve 801 novas vagas, o saldo de 946 empregos em junho de 2025 representa um crescimento de 18,10%.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Cesar Makiolke, analisou esses resultados e destacou que eles refletem um ambiente econômico saudável, resultado de políticas públicas eficazes, apoio ao empreendedorismo e a simplificação de processos burocráticos. Ele também ressaltou o crescimento dos serviços em diversas áreas, como saúde, educação e tecnologia, que estão impulsionando a economia local.

No panorama nacional, o mercado de trabalho também apresentou números positivos. Em 26 dos 27 estados brasileiros, houve crescimento na oferta de empregos. No mês de junho, foram gerados 166.621 novos postos, alcançando um total de mais de 1,2 milhão de empregos criados no primeiro semestre.

Os setores de serviços, indústria, construção civil, agropecuária e comércio todos registraram aumento no número de vagas. Os serviços lideraram a abertura de novas oportunidades, com 643.021 novas vagas, representando mais da metade do total. Apesar dos números serem positivos em 2025, eles são inferiores aos do mesmo período de 2024, que teve 1.311.751 vagas criadas.

São Paulo foi o estado que mais contribuiu com novas oportunidades, criando 349.904 postos, seguido por Minas Gerais com 149.282 e o Paraná com 94.219. Apesar disso, os maiores crescimentos proporcionais foram observados em Amapá, Mato Grosso e Goiás.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, comentou sobre as possíveis repercussões do aumento das tarifas comerciais de produtos brasileiros para os Estados Unidos na geração de empregos. Ele afirmou que qualquer mudança no cenário econômico deve ser monitorada, mas se mostrou otimista sobre a continuidade do desenvolvimento econômico. Neste contexto, ainda não há decisões firmes sobre como serão os apoios para os setores impactados pelas novas tarifas, que começam a valer em breve.