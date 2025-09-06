Loja de departamentos revela 317 esqueletos enterrados

Ao explorar o terreno de uma loja de departamentos abandonada no Reino Unido, arqueólogos da Cotswold Archaeology encontraram algo bem mais fascinante do que roupas e sapatos. Durante as escavações, foram descobertos 317 esqueletos medievais e pós-medievais. O local está passando por reformas para abrigar o novo Campus Municipal da Universidade de Gloucester.

Os arqueólogos foram chamados para investigar a área devido à frequência de descobertas de artefatos por ali. Cliff Bateman, Oficial Sênior de Projetos de Arqueologia da Cotswold, ressaltou que, a cada vez que trabalham em Gloucester, novas surpresas surgem. Os esqueletos encontrados ainda passarão por análises aprofundadas, mas já se sabe que, com base nos dentes, eles tinham uma dieta com bastante açúcar, revelando um pouco sobre suas origens.

Além dos esqueletos: outros objetos encontrados em Gloucester

A região da antiga loja mostrou ser um verdadeiro tesouro para os arqueólogos, que também descobriram outros itens interessantes além dos esqueletos. Entre os achados, estão um cachimbo de tabaco e fragmentos de uma garrafa de vinho. Esses vestígios falam muito sobre a vida cotidiana das pessoas que viveram naquele local.

Os pesquisadores também se depararam com diferentes artefatos que datam do período romano, como cerâmicas, jazigos de tijolo e até as fundações de uma antiga casa. Essas descobertas ajudam a traçar um panorama da história da região, mostrando o quanto ela é rica em cultura e memória.

Esqueletos não ficarão em exibição

Apesar de todas essas descobertas significativas, os esqueletos provavelmente não serão exibidos ao público. A Universidade de Gloucester ainda não confirmou se eles farão parte de uma exposição. Por outro lado, os artefatos romanos, medievais e pós-medievais encontrados receberão um espaço dedicado, acessível a alunos, funcionários e visitantes assim que o campus estiver totalmente em funcionamento.

A expectativa é que a inauguração do campus aconteça neste mês de setembro, celebrando não apenas o início das atividades acadêmicas, mas também promovendo a cultura nesse novo espaço, que continua a mostrar sua riqueza histórica.