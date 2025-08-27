Notícias

LinkedIn se torna fonte de talentos para recrutadores eficazes

Profissionais trabalhando em escritório moderno com notebooks e ambiente colaborativo
Equipe concentrada em tarefas digitais dentro de um espaço de trabalho compartilhado, com foco em tecnologia e colaboração.

O LinkedIn se tornou a principal ferramenta para quem busca conectar-se no meio profissional, e isso não é à toa. Nos últimos anos, a plataforma ganhou um destaque ainda maior. Em 2025, passou a ser indispensável não apenas para candidatos em busca de emprego, mas também para empresas e recrutadores que estão sempre à procura de talentos com habilidades e experiências específicas.

Recentemente, as empresas começaram a prestar mais atenção no que acontece no ambiente digital. Não é só uma questão de olhar para os currículos; a interação dos profissionais na rede está se mostrando um indicador valioso sobre suas competências e comportamentos. Essa percepção é reforçada por Karina Pelanda, especialista da RH NOSSA, que afirma que o LinkedIn permite analisar tanto as hard skills quanto as soft skills dos usuários.

Recrutadores ampliam estratégias e analisam perfis detalhados

Karina destaca que é essencial ter um perfil atualizado e coerente para ser notado pelas empresas. Os recrutadores estão usando técnicas cada vez mais amplas para encontrar talentos e isso vai além do que está escrito no currículo. O envolvimento da pessoa na rede, como conexões e interações, também diz muito sobre suas capacidades e seu jeito de trabalhar.

Dados recentes confirmam importância da rede para oportunidades

Um levantamento feito pela Opinion Box em 2024 mostrou que mais da metade dos usuários do LinkedIn (54%) busca oportunidades de trabalho por lá. O resultado é que 38% deles acabam ocupando cargos graças à plataforma. Além disso, 78% estão em busca ativa de novas chances e 58% já indicaram o LinkedIn para amigos que também estão na caça por um emprego. Esses números mostram como uma boa visibilidade pode aumentar as chances de ser notado por recrutadores.

Perfil atualizado aumenta chances de visibilidade

Pelanda também ressalta a importância de ter um perfil informativo e bem estruturado. Um resumo claro, uma foto profissional e descrições que incluam conquistas relevantes aumentam as possibilidades de ser encontrado por profissionais de recursos humanos. O interessante é que, mesmo quem não está ativamente procurando emprego pode receber convites para seleção ao manter suas informações em dia.

Interações e conexões fortalecem posicionamento na rede

Além de manter o perfil atualizado, é fundamental participar de grupos que tenham a ver com a sua área, seguir empresas que possam ser interessantes e interagir com postagens. Essas atitudes não só aumentam a relevância do perfil, mas também atraem a atenção dos recrutadores que buscam por especialistas em áreas específicas. Dessa forma, o LinkedIn se estabelece como uma ferramenta crucial para quem quer construir uma carreira sólida e fortalecer sua rede de contatos.

Em um mercado que exige cada vez mais destaque, estar visível na maior rede profissional do mundo pode ser a chave para abrir novas portas.

