Linda Yaccarino, a executiva que liderava a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, anunciou sua saída do cargo. Ela ocupou essa posição desde junho de 2023 e, em um post na plataforma, expressou sua gratidão a Elon Musk, enfatizando que se sentiu honrada em proteger a liberdade de expressão e contribuir para a transformação da empresa em um aplicativo multifuncional.

A mensagem de Musk em resposta foi curta e direta: ele agradeceu pelas contribuições de Yaccarino. A empresa não se pronunciou oficialmente sobre a saída dela.

Antes de ingressar na X, Yaccarino era responsável pela área de publicidade na NBCUniversal, onde foi reconhecida por ajudar a empresa a se adaptar às mudanças trazidas pelas novas tecnologias. Ela assumiu a liderança da X em um momento desafiador, com a companhia enfrentando a saída de anunciantes e uma grande demissão de funcionários sob a administração de Musk.

Em sua declaração de despedida, Yaccarino mencionou que decidiu deixar o cargo após “dois anos incríveis”. Relatou que, ao conversar com Musk sobre sua visão para a X, viu uma oportunidade de realizar uma missão significativa.

Não está claro se houve desavenças entre Yaccarino e Musk desde que ela começou a trabalhar na empresa. No entanto, muitos críticos já argumentavam que sua autonomia era limitada, considerando que Musk sempre esteve no comando. Especialistas observam que, na prática, Yaccarino atuava mais como diretora de publicidade do que como CEO.

A mudança de tom da plataforma durante sua gestão também é notável. Se anteriormente a Twitter era vista como tendo uma inclinação mais à esquerda, agora a X é percebida como tendendo à direita em relação ao conteúdo que recebe mais destaque. Embora Musk tenha deixado formalmente a posição de CEO, sua presença e influência na plataforma se tornaram ainda mais evidentes após a nomeação de Yaccarino.

A saída de Yaccarino ocorre em um momento difícil para Musk, que enfrenta desafios nas vendas de sua montadora Tesla e uma crescente tensão com seu ex-aliado político, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, a X continua a estar envolvida em polêmicas, incluindo uma recente situação em que um chatbot da empresa fez comentários elogiosos sobre Hitler. A equipe da xAI declarou que está trabalhando para remover esses posts considerados inadequados.