Lewis Hamilton vende coleção de carros de R$ 93 milhões e mira Ferrari

Lewis Hamilton, o heptacampeão da Fórmula 1, trouxe uma surpresa para os fãs ao decidir vender toda a sua coleção de carros. Estimada em 13 milhões de libras, equivalente a cerca de R$ 93 milhões, essa coleção incluía modelos raros que chamam a atenção de qualquer amante de automóveis.

Na coletiva de imprensa do Grande Prêmio do Azerbaijão, Hamilton explicou sua decisão. "Eu me livrei de todos os meus carros. Hoje em dia, eu gosto mais de arte", afirmou. Essa escolha pode ter pegado muitos de surpresa, especialmente porque o piloto já havia compartilhado que dirigir fora das pistas é algo que o estressa.

Decisão Inesperada de Hamilton

O que levou Hamilton a essa mudança de foco? Ele parece ter encontrado uma nova paixão, e a arte agora ocupa um espaço importante em sua vida. Essa transformação não é apenas sobre deixar os carros para trás, mas também sobre abraçar um cotidiano diferente, onde a criatividade pode fluir mais livremente.

Carros Icônicos

Na sua coleção estavam 15 veículos, de acordo com informações de veículos internacionais. Entre eles, destacava-se a famosa Ferrari LaFerrari, que por si só vale cerca de R$ 24,3 milhões. Além dela, o acervo incluía modelos da Mercedes-Benz, como a AMG GTR, para quem aprecia noções de potência e design contemporâneo.

Preferência Declarada

Apesar de se desfazer dos carros, Hamilton confessou que se tivesse que escolher um modelo hoje, certamente escolheria a Ferrari F40. Apenas 1.311 unidades desse carro lendário foram produzidas entre 1987 e 1996. Para ele, a F40 é uma verdadeira obra de arte.

E não para por aí! Hamilton também compartilhou um sonho ousado: ele pretende criar sua própria versão da F40. "Quero fazer uma F44, baseada na F40, mas com um câmbio manual de verdade. É nisso que vou trabalhar pelos próximos anos", disse. Essa ambição pode dar o que falar e certamente fará os fãs ficarem atentos ao que ele irá desenvolver.

No campeonato, Hamilton segue na luta, ocupando o sexto lugar no Mundial de Pilotos, com 121 pontos acumulados até o momento. Ele também está em busca de conquistar o primeiro pódio com a Ferrari, time que decidiu integrar em 2024.

O próximo desafio será o Grande Prêmio de Cingapura, que acontecerá entre os dias 3 e 5 de outubro. É uma oportunidade para Hamilton mostrar que, além das pistas, ele está pronto para um novo capítulo em sua vida.