Lewis Hamilton na Ferrari: nova cultura de dedicação

Lewis Hamilton is working with a new rear suspension at the Hungarian GP, a move hoped to develop into a serious step forward for Ferrari.

Lewis Hamilton, um dos pilotos mais bem-sucedidos da Fórmula 1, está enfrentando um grande desafio em sua nova jornada com a Ferrari. O esperado retorno ao topo do pódio, após a sua contratação pela equipe, ainda não se concretizou, e a pressão por resultados é intensa. Durante o Grande Prêmio da Hungria, a Ferrari anunciou a extensão do contrato do diretor da equipe, Fred Vasseur, que foi fundamental na chegada de Hamilton, com o objetivo de transformar a equipe em uma verdadeira candidata ao título.

Até agora, a temporada tem sido difícil para a Ferrari, que não conquistou vitórias e ainda tem 10 corridas pela frente depois da pausa de verão. Vasseur, apesar do apoio da equipe, ainda precisa trabalhar muito para atingir os objetivos estabelecidos.

Hamilton expressou seu apoio a Vasseur desde que se juntou à Ferrari, mas está percebendo que seu papel vai além de ser apenas um bom piloto. Para ter sucesso, ele acredita que é preciso assumir uma posição de liderança, semelhante ao que fez Michael Schumacher na equipe. No início de sua temporada com a Ferrari, Hamilton percebeu que a organização e os processos de tomada de decisão da equipe precisavam de aprimoramento e está determinado a ajudá-los a se organizar melhor.

Recentemente, Hamilton revelou que se reuniu com os principais dirigentes da Ferrari, incluindo Vasseur e o presidente John Elkann, para discutir melhorias. Ele até preparou dois documentos com sugestões sobre como a equipe pode progredir. O primeiro aborda possíveis melhorias no carro, enquanto o segundo sugere mudanças na estrutura operacional da Ferrari, que ele acredita serem necessárias para criar um ambiente mais eficiente e competitivo.

Hamilton, de 40 anos, está ciente de que essa pode ser a sua última oportunidade de conquistar o oitavo título mundial, um feito que também encerraria um longo período sem vitórias da Ferrari, que não conquista um Campeonato de Pilotos desde 2007 e um de Construtores desde 2008. Ele observa que a equipe já teve chances com outros campeões, mas ainda assim não conseguiu o título.

Ele expressou sua determinação em não ser um piloto que fracassa por falta de esforço. “Eu recuso que isso aconteça comigo”, disse Hamilton. “Estou fazendo um esforço extra.” Ele destaca que suas experiências em outras equipes de sucesso o ensinam a desafiar a cultura e as práticas da Ferrari para alcançar melhores resultados.

Na pista, apesar de dificuldades com o carro, Hamilton continua mostrando um desempenho impressionante. Nos treinos no circuito Hungaroring, ele e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, trabalharam em uma nova suspensão trazida pela Ferrari, registrando bons tempos, embora a equipe McLaren tenha dominado as sessões.

Enquanto a disputa pelo campeonato continua, Hamilton permanece focado em aprender e melhorar, na esperança de que suas contribuições possam ajudar a Ferrari a voltar a competir no topo e, consequentemente, conquistar seu tão sonhado título. A vontade de Hamilton de influenciar positivamente a estrutura da Ferrari é um indicativo de seu comprometimento e esperança em mudar a sorte da equipe.