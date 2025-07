Leo Dias admite arrependimento por notícia sobre Klara Castanho

Na edição desta segunda-feira, 21, o programa “No Alvo” trouxe à tona uma declaração do jornalista Leo Dias sobre uma notícia que ele se arrepende de ter publicado. Leo admitiu que se sente mal por ter escrito sobre o caso de Klara Castanho, que, após ser vítima de um estupro, optou por entregar seu bebê para adoção.

Durante a entrevista, Leo Dias falou sobre a responsabilidade que tem como jornalista e como a exposição excessiva de Klara impactou sua vida. Ele revelou que havia guardado informações sobre o caso por meses, mas acabou exagerando na forma como abordou o assunto. “Eu invadi demais a privacidade dela”, disse, reconhecendo que não deveria ter exposto detalhes tão íntimos.

Quando questionado se vale a pena dar uma notícia mesmo sem ter total certeza sobre ela, Leo respondeu de forma contundente. “Não, hoje eu entendi que não. O Brasil não está preparado para toda a verdade de todo mundo.” Essa reflexão mostra como ele se deparou com as consequências de sua atuação na mídia e a necessidade de cautela ao lidar com histórias sensíveis.

Leo Dias também ressaltou que, apesar de suas intenções, a verdade pode ser pesada e nem sempre é bem recebida pelo público. A conversa trouxe à tona a importância do respeito à privacidade das pessoas, especialmente em casos tão delicados como o de Klara Castanho.