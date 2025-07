Latam lança serviço de chip virtual para facilitar viagens

A LATAM, uma das principais companhias aéreas da América Latina, lançou um novo serviço de Chips Virtuais para viagens, que permite acessar dados móveis de forma segura e integrada durante as viagens. Os pacotes de dados disponíveis variam entre 1 a 10 GB e podem ser utilizados em destinos tanto na América do Sul quanto em outras partes do mundo. Esse serviço já pode ser adquirido diretamente no site da LATAM.

Com essa iniciativa, a LATAM se destaca como a primeira companhia aérea da região a oferecer um chip virtual com sua própria marca. Essa novidade visa proporcionar conectividade contínua e preços acessíveis, sem as elevadas tarifas de roaming que costumam ser cobradas. Além disso, elimina a dependência de redes Wi-Fi, proporcionando aos viajantes uma experiência mais conveniente e conectada.

Ramiro Alfonsín, vice-presidente Comercial do Grupo LATAM Airlines, ressaltou que o Chip Virtual LATAM é uma extensão da missão da companhia, que busca oferecer uma experiência de viagem mais completa. Segundo ele, o serviço simplifica a jornada dos passageiros, permitindo que eles se preocupem menos com detalhes técnicos e se concentrem na viagem em si.

O Chip Virtual LATAM é totalmente integrado ao ecossistema digital da empresa, permitindo que os clientes comprem o chip com apenas alguns cliques. Além disso, a cada compra, os usuários acumulam Milhas LATAM Pass, um benefício adicional que agrega valor à experiência do viajante. O serviço proporciona ativação imediata e conectividade de alta qualidade, com preços competitivos.

A LATAM desenvolveu essa inovação em parceria com a Gigs, uma empresa especializada em serviços móveis. A união das duas marcas promete transformar a forma como os viajantes se conectam, oferecendo uma solução prática e direta no planejamento de suas viagens. Rafa Plantier, vice-presidente de Go-to-Market da Gigs, comentou que a conectividade se tornou essencial na experiência de viagem, e a LATAM está inovando ao integrar esses serviços ao seu sistema, o que pode estabelecer novos padrões no setor.

O Chip Virtual LATAM já está disponível no site da empresa, e a companhia planeja implementar novas funcionalidades para o produto nos próximos meses. Essa é uma excelente oportunidade para os passageiros que buscam uma forma prática e vantajosa de se manterem conectados durante suas viagens.