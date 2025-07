Katy Perry e Orlando Bloom se separam seis anos após o noivado

Katy Perry e Orlando Bloom confirmaram oficialmente sua separação, segundo informações de veículos de comunicação dos Estados Unidos. O casal estava junto desde 2016 e tem uma filha de quatro anos, chamada Daisy Dove.

Em um comunicado conjunto, representantes do casal informaram que ambos têm se concentrado na co-parentalidade. Eles afirmaram que continuarão a se encontrar como uma família, pois a prioridade deles sempre será criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo. A decisão de divulgar essa informação se deu devido ao grande interesse da mídia sobre a relação.

Katy, de 40 anos, e Orlando, de 48, já tinham se separado em 2017, mas reataram pouco tempo depois. O casal ficou noivo no Dia dos Namorados de 2019. No ano seguinte, Katy anunciou sua gravidez em um clipe da música “Never Worn White”. Daisy Dove nasceu ainda em 2020, e a notícia foi compartilhada pela Unicef em suas redes sociais. Katy e Orlando são embaixadores da Unicef, uma agência da ONU que se dedica ao bem-estar infantil.

A separação de Katy e Orlando vem após um ano difícil para a cantora. Seu álbum mais recente, intitulado “143”, e o primeiro single, “Woman’s World”, não obtiveram o mesmo sucesso que suas produções anteriores. Atualmente, Katy está em turnê, mas as vendas de ingressos têm sido mais lentas em comparação com os tempos de maior sucesso.

Além disso, Katy e outras celebridades enfrentaram críticas após uma viagem em abril com a Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos. Essa situação afetou emocionalmente a cantora, que se sentiu “machucada” por conta da repercussão negativa.

Katy Perry ganhou notoriedade em 2008 com a canção “I Kissed A Girl”, que alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido. Desde então, lançou diversos hits, como “Roar”, “California Gurls”, “Firework” e “Never Really Over”.

Por sua vez, Orlando Bloom já foi casado com a modelo australiana Miranda Kerr, com quem tem um filho de 14 anos, chamado Flynn. O ator é conhecido por seus papéis em grandes filmes como “Piratas do Caribe”, “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit”.