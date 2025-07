Jurassic World Rebirth: Scarlett Johansson destaca-se no retorno da franquia

Romcom chemistry … Jonathan Bailey and Scarlett Johansson in Jurassic World Rebirth.

Novidade nas Telonas: "Jurassic World Rebirth" Tem Novo Enfoque e Aventura Dinossáurica

O filme "Jurassic World Rebirth" tem se destacado como um renascimento da série Jurassic World, que vinha enfrentando críticas desde os últimos lançamentos, "Fallen Kingdom" (2018) e "Dominion" (2022). Agora, a nova produção promete um frescor, com um roteiro mais divertido, atuações aprimoradas e uma abordagem que homenageia os grandes sucessos de verão do passado.

O roteiro foi escrito por David Koepp e a direção ficou a cargo de Gareth Edwards. A história faz um "flashback" que se passa 17 anos antes dos eventos recentes, voltando ao básico e ignorando algumas das tramas mais complicadas que não agradaram o público. Na nova narrativa, os dinossauros estão quase extintos, mas sobrevivem em um lugar tropical fictício chamado Île Saint Hubert, no Caribe.

Uma corporação, típica em histórias desse gênero, descobre que o sangue de dinossauro pode ser a chave para um remédio lucrativo. O personagem Martin Krebs, interpretado por Rupert Friend, lidera uma equipe de forças especiais para coletar amostras de três tipos diferentes de dinossauros: terrestres, marinhos e aéreos. Entre os membros da equipe, destaca-se Zora Bennett, uma ex-militar vivida por Scarlett Johansson. Ela é acompanhada pelo Dr. Henry Loomis, um paleontólogo interpretado por Jonathan Bailey, que traz uma perspectiva científica à missão. Mahershala Ali também brilha como Duncan Kincaid, o carismático capitão de barco que os acompanha.

Durante a aventura, o grupo encontra uma família em apuros no mar, liderada por Reuben Delgado, interpretado por Manuel Garcia-Rulfo. A interação entre eles acrescenta um toque de drama familiar à trama, numa narrativa que ecoa temas comuns em filmes familiares.

Os momentos clássicos da série estão presentes, como as “viradas lentas” de personagens em resposta a dinossauros perigosos, que geram tanto tensão quanto humor. Um personagem secundário, que personifica o estereótipo do “segurança despreparado”, se torna alvo de um desfecho cômico ao se deparar com um dinossauro.

A química entre Johansson e Bailey é um dos destaques do filme. Zora mostra-se interessada no Dr. Loomis, trazendo à mente a dinâmica entre personagens de outros filmes da Marvel. Apesar de suas diferenças, o personagem de Bailey, que deseja ser coberto por sedimentos no fundo do mar como parte do processo de fossilização, oferece reflexões sobre sobrevivência e inteligência.

Embora "Jurassic World Rebirth" não traga uma revolução em relação aos filmes anteriores, ele é divertido e seguro em sua narrativa. O filme combina momentos de emoção e risadas, além de algumas referências sutis à obra de Steven Spielberg. A série pode seguir para novas direções no futuro, mas essa nova entrega está adequada para encerrar um ciclo aprazível.

"Jurassic World Rebirth" estreia nos cinemas no dia 2 de julho nos Estados Unidos e no Reino Unido, e no dia 3 de julho na Austrália.