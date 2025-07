Jurassic World Rebirth deve arrecadar US$ 127 milhões na estreia

Scarlett Johansson as skilled covert operations expert Zora Bennett in 'Jurassic World Rebirth.'

Jurassic World: Rebirth Atrai Atenção com Grande Lançamento

O novo filme da franquia Jurassic Park, intitulado Jurassic World: Rebirth, promete impressionar nas bilheteiras. De acordo com as primeiras análises, a produção deve arrecadar cerca de US$ 28 milhões apenas no seu primeiro dia nos cinemas da América do Norte, posicionando-se entre os 20 maiores lançamentos de quarta-feira de todos os tempos. A expectativa é que, ao longo de cinco dias, o faturamento alcance aproximadamente US$ 127,5 milhões. O filme estreou na quarta-feira, 2 de julho, visando aproveitar o prolongado feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos.

No cenário internacional, Rebirth também chega a muitos países ao redor do mundo, com a projeção de um total global superior a US$ 250 milhões.

Esta é a sétima edição da popular franquia de ação e aventura, produzida pela Amblin Productions, de Steven Spielberg, em parceria com a Universal. O elenco conta com grandes nomes como Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, que trazem novas atuações à história.

Até o momento, Jurassic World: Rebirth está superando as expectativas iniciais. A direção é de Gareth Edwards, conhecido por Rogue One: A Star Wars Story, que trabalha com um roteiro escrito por David Koepp, autor do texto original de Jurassic Park. A narrativa gira em torno de uma equipe de resgate que se dirige a uma instalação de pesquisa em uma ilha, fundamental na trama do primeiro Jurassic Park. Ao chegarem ao local, eles se deparam com uma família que naufragou e descobrem criaturas perigosas que foram deixadas para trás.

O elenco também inclui Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono e Audrina Miranda. A produção é supervisionada por Frank Marshall e Patrick Crowley, enquanto Spielberg e Denis Stewart atuam como produtores executivos.

É importante notar que os três primeiros filmes da franquia Jurassic World formaram uma trilogia bem-sucedida, arrecadando mais de US$ 1 bilhão globalmente e todos eles registrando aberturas superiores a de Rebirth. Contudo, o novo filme teve um custo de produção menor, estimado em US$ 225 milhões, sem contar as despesas com marketing. Para comparação, Jurassic World (2015) estreou com um recorde de US$ 208,8 milhões, seguido por Jurassic World: Fallen Kingdom (2018), que fez US$ 148 milhões, e Jurassic World: Dominion (2022), com US$ 145 milhões, todos em suas aberturas de três dias.

O primeiro Jurassic Park, também dirigido por Spielberg, arrecadou US$ 47 milhões em seu fim de semana de estreia em junho de 1993, uma quantia expressiva para a época.

Spielberg se mantém sempre próximo à produção dos filmes da franquia Jurassic, e sua participação foi especialmente intensa em Rebirth, já que esta história abre caminho para novos capítulos da saga.

Outros títulos que merecem atenção durante o fim de semana do feriado incluem F1: The Movie, estrelado por Brad Pitt, que está em seu segundo fim de semana após uma abertura bem-sucedida de US$ 57 milhões, um ótimo resultado para um filme sobre corridas de Fórmula 1.