Jurassic World opta por ação em vez de romance para agradar fãs

O filme mais recente da franquia “Jurassic World” é caracterizado por intensas cenas de ação, segundo comentários de críticos. Vitor Búrigo destaca que o objetivo da produção é “impactar e entreter” o público jovem, garantindo um ritmo contínuo de ação, embora reconheça a presença de alguns clichês. A critíca Flavia Guerra complementa que, diferentemente dos três filmes anteriores, a nova edição se afastou da tentativa de incluir um romance, focando tapar apenas na adrenalina das cenas.

De acordo com Flavia, as experiências anteriores mostraram que o público não se interessa tanto por enredos românticos ou elementos científicos inventados, o que levou os produtores a optarem por uma narrativa que prioriza a ação. Essa mudança é vista como uma acerto, já que as sequências dinâmicas são um dos pontos fortes do filme.

Por outro lado, a 20ª CineOP, mostra de cinema de Ouro Preto, ocorreu entre os dias 25 e 30 de junho e foi um espaço dedicado a homenagear a atriz Marisa Orth, reconhecendo sua contribuição ao humor no cinema brasileiro. Esta edição foi notável, pois pela primeira vez incluiu uma mostra competitiva de filmes contemporâneos.

A CineOP também focou na preservação do patrimônio audiovisual e na importância da memória do cinema nacional. Raquel Hallak, coordenadora do evento, enfatizou que o cinema brasileiro permanece ativo e precisa de apoio por parte do governo.

Para reforçar a valorização da produção nacional, o festival exibiu clássicos do cinema, incluindo “Alô Alô Carnaval”, de 1936, que traz a famosa Carmem Miranda. Esse filme é destacado por ser uma das poucas obras em que a artista não aparece vestida de baiana, além de oferecer elementos da comédia feminina, um tema recorrente na CineOP.